​​VIDEO / FOTO Proiectul trenului Bucuresti-Aeroportul Otopeni, in detaliu: Pasaj feroviar pe sub DN1 in 2017 si statie in zona terminalului sosiri un an mai tarziu: "Vor fi trenuri directe la Aeroport si din alte orase din Romania si nordul Bulgariei"

---Proiectul legaturii feroviare directe intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni este unul de care s-a vorbit constant in istoria recenta, insa doar abia in ultimele luni lucrurile au avansat cu adevarat, planurile fiind scoase de la naftalina si reactualizate.Proiectul, cu un cost estimat la circa 100 de milioane de euro, mare parte din fonduri europene nerambursabile, ar trebuie sa fie gata in prima faza in 2018, daca noile termene vor fi respectate, si ar urma sa fie realizat de catre CFR Infrastructura, in regie proprie."Legatura feroviara intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni foloseste pe 17 km din cei 19 magistrala existenta spre Urziceni-Braila-Galati. Proiectul propriu-zis, ce va fi nou, presupune acel sector de doi kilometri intre calea ferata existenta si terminalul de pasageri de la Otopeni. E un proiect pe care noi estimam ca va fi gata in 2018 spre vara", a declarat intr-un interviu pentru HotNews.ro, Robert Dobre, presedintele Autoritatii de Reforma Feroviara, o institutie nou creata, cu menirea de a eficientiza caile ferate din Romania.---"Proiectul nu va fi greu de implementat, dar sunt doua puncte mai dificile unde va fi nevoie de putina atentie. Subtraversarea DN1 intr-o zona cu trafic foarte intens si terminalul de pasageri provizoriu din zona aeroportului. Acest terminal va fi unul provizoriu in zona sensului giratoriu de langa parcarea terminalului Sosiri de la Aeroport, iar noua gara va fi legata de aeroport printr-o pasarela de conexiune si un trotuar rulant", a explicat Dobre.Terminalul provizoriu, potrivit oficialului de la Transporturi, va fi folosit pana dupa 2020, cand Magistrala 6 de metrou va "ajunge" la Aeroport, moment in care va fi construit un nou terminal, multimodal, pentru ambele legaturi."Proiectul a capatat maturitate de la momentul in care a fost prezentat in urma cu doua luni. Deja specialistii de la CFR Infrastructura au facut ridicarile topografice in teren in urma carora s-a definit aliniamentul cel mai bun pentru legatura feroviara. Au fost realizate si legaturile cu CNAIR (n.r. Compania de Drumuri) si s-au obtinut si avizele de la Autoritatea Aeronautica si de la Aeroportul Otopeni", a explicat Robert Dobre, presdintele AFR.Mai mult decat atat, specialistii de la CFR Infrastructura au realizat simulari 3D si au definit, practic, cum va arata acest terminal si care va fi pozitionarea lui in spatiu in zona Otopeni.---"Primele etape deja au fost parcurse si a fost identificata sursa de finantare. Proiectul este cuprins in Master Planul General de Transport in Programul Operational Infrastructura Mare la cofinantare pe fonduri europene nerambursabile. Costul este de 100 de milioane de euro pentru tot proiectul", a precizat Dobre.Traseul a fost stabilit si s-a revizuit Studiul de Fezabilitate, potrivit oficialului. "In 2017 vor incepe lucrarile efectuate de CFR Infrastructura si se va incepe subtraversarea de la DN1. In 2018 urmeaza sa fie operabila aceasta cale ferata de legatura intre Gara de Nord si Otopeni", a spus presedintele AFR.---Timpul de legatura intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni ar urma sa fie de 18 minute, cu trenuri de calatori pe o cadenta in functie de fluxurile de pasageri din Aeroport."Noi estimam ca la orele de varf sa avem o cadenta de patru trenuri pe ora, cate unul la 15 minute, urmand aceasta cadenta sa scada pentru intervalele intre varfuri,d ar sa ramana operabila si noapte, cand sunt curse aeriene - o cadenta de un tren pe ora", a detaliat Dobre."Am analizat si situatia cu trenuri intercalate care sa opreasca si pe parcurs. Vor fi trenuri care pot opri si in Pajura, in Chitila, in Mogosoaia - trenuri pentru cartierele Giulesti sau Grivita, astfel incat sa se poata asigura si o legatura intermediara intre partea de Nord a Capitalei si Aeroport. Putem vorbi de trenuri directe spre Aeroport si, intre acestea, intercalate, trenuri cu mai multe opriri", a precizat oficialul de la Transporturi.Cadenta trenurilor dinspre Capitala spre Aeroport va fi una deasa, incepand cu 2018, insa aceasta se va rari pe legatura cu Bucurestiul odata ce la Aeroport va "ajunge" si Magistrala 6 de metrou, atunci cand se va realiza si terminalul multimodal pentru ambele legaturi - pe calea ferata si metrou."Calea ferata spre Aeroport si Magistrala 6 de metrou nu sunt niste proiecte concurente, ci trebuie sa le primvim ca niste proiecte in armonise si care sunt complementare. Proiectul de cale ferata ramane fezabil si dupa implementarea metroului. Una dintre componentele principale ale proiectului nu este doar legatura cu Bucurestiul, ci legatura cu alte zone urbane din Romania", a spus Dobre."Pot fi asigurate legaturi Brasov-Ploiesti-Aeroportul Otopeni fara tranzit prin Gara de Nord. Sau de la Constanta la Otopeni, sau de la Galati, sau de la Craiova - fara a trece prin Bucuresti, ci o legatura directa pentru calatorii Aeroportului Otopeni. Sunt lucruri noi pentru Romania, dar sunt lucruri care se intampla de multi ani in Europa", a detaliat oficialul Autoritatii Feroviare din Romania."De aceea proiectul de cale ferata nu este unul dedicat exclusiv Bucurestiului. Intr-adevar, in prima faza va opera foarte des cu Capitala, dar dupa finalizarea metroului concentrarea va fi pe legatura cu ariile urbane din sudul Romaniei si, de ce nu, cu nordul Bulgariei, zona Ruse, ce poate fi deservita de Aeroportul Otopeni", a explicat Robert Dobre.