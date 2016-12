​VIDEO "Muzeu in aer liber" - 15 km din autostrada Lugoj - Deva sunt finalizati, dar zac nedeschisi circulatiei. Compania de Drumuri invoca "aspecte de natura juridica"

A1 Lugoj - Deva Lot 2 - tronsonul rosu, gata de inauguare in 2016 Foto: Hotnews

Sursa video:Aproximativ 15 km din autostrada A1 Lugoj - Deva, Lot 2, intre nodurile Dumbrava si Margina, sunt gata "la cheie", dar "exista pericolul ca CNAIR sa nu deschida circulatia anul acesta din motive birocratice", avertiza Asociatia Pro Infrastructura (API) in urma cu cateva zile, publicand si un video din avion cu tronsonul finalizat, dar care zace nefolosit."Din pricina unui viciu legislativ, CNAIR nu a gasit inca o solutie in scopul efectuarii unei receptii partiale pe acest segment deosebit de important de autostrada", a scris API, indicand si ca in perioada aceasta a si avut loc un accident auto grav pe un sector de drum national paralel cu autostrada nedeschisa traficului."Solicitam Ministerului Transporturilor si CNAIR gasirea unei solutii de extrema urgenta pentru a deschide aceasta portiune de autostrada si pentru a salva potentiale vieti omenesti pierdute in traficul intens din perioada Revelionului!", a scris Pro Infrastructura pe pagina oficiala de Facebook. De cealalta parte, Compania de Drumuri (CNAIR, fosta CNADNR), a transmis printr-un comunicat de presa ca receptia lucrarilor pe cei 15 km nu s-a putut realiza din cauza unor aspecte de natura juridica, avand in vedere ca este vorba doar de o jumatate de lot contractat cu acelasi constructor, restul nefiind inca gata.Receptia lucrari nu s-a putut realiza pentru ca, asa cum sustine Compania de Drumuri, "dispozitiile legale, asa cum sunt prevazute de Legea 10/1995, recent modificata si republicata in septembrie 2016, nu fac referire in mod expres la receptionarea partiala, ci doar asupra unor lucrari prevazute intr-un contract". CNAIR sustine ca Regulamentul de receptie aprobat prin H.G. 273/1994 nu a fost inca actualizat, drept pentru care se vor putea naste multe interpretari ulterioare daunatoare companiei.Astfel, "efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul, in speta Compania, va fi pusa in posesie, iar toate riscurile darii in functiune a unor parti din lucrare, fara a se respecta prevederile legale, vor fi preluate tot de Companie".In acest caz, sustine Compania de Drumuri, "contractul este un tot unitar si nu a fost elaborat si intocmit pentru a putea fi monitorizat separat, adica o parte in perioada de garantie si o parte in perioada de executie. Potrivit art. 52, alin. (11), lit. b) din Legea finantelor publice, nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, recuperarea avansului se face potrivit prevederilor contractuale. Astfel, avand in vedere faptul ca este guvernat de prevederile FIDIC, recuperarea avansului se va face justificat si prin deducere din Certificatul de plata, pana la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.Dispozitiile legale mentionate, raportate la decizia care a fost transmisa pentru acordarea vizei de legalitate, creaza dificultati in ceea ce priveste modalitatea de recuperare a avansului, tinand cont de faptul ca momentul la care trebuie raportata recuperarea avansului nu este cert in situatia mai multor receptii la terminarea lucrarilor".Lungime: 28,75 KmConstructor: JV Salini Construttori SpA (Impregilo SpA) / Secol SpAValoare contract: 562.73 milioane leiTermenul de finalizare contractual: mai 2016