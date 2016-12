​​VIDEO / FOTO Centura Feroviara a Capitalei: Trenuri urbane care sa lege orasul de zona metropolitana si care sa se conecteze si cu metroul. Legatura Magurele-Gara de Nord, din februarie

Centura Feroviara a Capitalei, o initiativa relansata in forta pe ultimele luni ale Guvernului Ciolos, este un proiect prin care Ministerul Transporturilor, CFR Infrastructura si Autoritatea de Reforma Feroviara (institutie nou infiintata pentru eficientizarea cailor ferate) vor sa puna in functiune trenuri urbane ce sa conecteze BUcurestiul de localitatile zonei metropolitane."Vorbim de un tren care sa porneasca din Gara de Nord si care sa ocoleasca Bucurestiul pe o cale ferata existenta. El va circula la intervale fixe de timp, insa vizam si trenuri pendula din aria metropolitana in zona de centura, adica trenuri Buftea-Chitila pana la Progresu sau Branesti-Fundulea pana la laser la Magurele. Putem asigura pe infrastructura existenta, si insist pe acest lucru - avem infrastructura deja, trebuie doar sa o armonizam si o ajustam pe ici, pe colo - niste destinatii noi in aria metropolitana a Bucurestiului", a explicat intr-un interviu pentru HotNews.ro, Robert Dobre, presedintele Autoritatii de Reforma Feroviara (ARF)."Urmeaza sa definim locurile de interesectie, de convergenta cu pasagerii din Bucuresti si din aria metropolitana. Avem statii care exista, ce au fost folosite in trecut cand se opera pe aceasta linie, si avem puncte de oprire la intersectiile cu drumurile nationale si strazile din Capitala, puncte de oprire pe care acum CFR Infrastructura le-a proiectat si intr-o luna le si construieste", a spus Dobre.---Primele trenuri vor circula in prima faza, incepand din februarie-martie 2017, din Gara de Nord catre Gara Progresu si retur."Vor conecta localitatile Chiajna, Domnesti, Magurele, laserul de la Magurele si Jilava, localitati cu o mare densitate a populatiei. Pe partea interioara a Centurii practic grefam marile cartiere ale Bucurestiului - vorbim de cartierele Militari, Drumul Taberei, Alexandria, Rahova. Sunt cartiere care sunt sufocate din punctul de vedere al transportului si proiectul centurii feroviare poate sa vina ca o descongestionare partiala pentru tranzitul din Bucuresti si zona metropolitana", a declarat oficialul ARF."In zona Laserului de la Magurele avem doua puncte de oprire. Unul este la intersectia cu actualul drum care leaga Bucurestiul de Magurele, iar celalalt punct de oprire va fi chiar in dreptul zonei de cercetare, nu va fi o gara propriu-zisa, ci un punct de oprire cu un peron acoperit care sa asigure relatia cu polul de cercetare", a detaliat Dobre.Prima etapa a operationalizarii Centurii Feroviare va fi in 2017 cu punerea in functiune a tronsonului Gara de Nord - Gara Progresul, urmand ca, tot pe o linie ferata existenta, sa fie operationalizata si o conexiune Gara de Nord - Gara Baneasa - Gara Obor. "Practic ocolim Capitala de la nord la sud prin partea de vest si drenam marile artiere si localitatile limitrofe", sustine oficialul de la Transporturi."O a doua etapa pe care o estimam a fi realizata in 2018 este inchiderea inelului. Sa ocolim Bucurestiul pe cale ferata in ambele sensuri si sa conectam zona Otopeni, Zona Baneasa, Cernica, Jilava", a declarat Dobre.---Dincolo de punerea in functiune a unor trenuri pe aliniamentul caii ferate existente, oficialii de la Transporturi vizeaza si o etapa mai ambitioasa, dar pe care o considera fezabila: conexiunea trenului cu metroul bucurestean."Asta inseamna sa avem un peron in care in stanga sa avem un tren de calatori si in dreapta sa avem metroul, adica relatia dintre urban si extraurban intr-un nod multimodal de pasageri. Conexiunea cu metroul se va realiza atat in zona Berceni, cat si in zona Preciziei. Se va realiza destul de facil pentru ca metroul iese deja la suprafata in acele puncte", a declarat Dobre.Un al treilea punct viza pentru o conexiune metrou-tren este in zona Pipera, la capatul actualei Magistrale 2."Vrem ca acolo metroul sa fie prelungit cu un kilometru, un kilometru si jumatate pana in apropierea caii ferate Bucuresti-Constanta, in zona Petricani. Acolo sa fie un nou nod multimodal metrou-tren", a detaliat presedintele ARF.---Proiectul Centurii Feroviare si a trenurilor urbane in jurul Capitalei este strans legat si de cel al legaturii pe calea ferata cu Aeroportul Henri Coanda din Otopeni."Cand va fi pusa in operare calea ferata directa spre Aeroportul Otopeni putem sa asiguram niste legaturi interesante. Spre exemplu, trenuri directe de la Aeroportul Otopeni la Laserul de la Magurele sau la Jilava care in 30 de minute sa parcurga intreaga distanta.", a detaliat Dobre."E un proiect matur si cred modelul acesta il putem extrapola si la alte zone urbane aglomerate din Romania unde sunt zone si cai ferate industriale ce nu sunt folosite sa deserveasca si urbanul", a precizat oficialul de la Transporturi.Dincolo de operationalizarea primelor trenuri urbane in zona metropolitana a Capitalei, oficialii de la Transporturi recunosc ca vor trebui sa se confunte cu o problema de mentalitate in randul populatiei, in conditiile in care trenurile in Romania nu sunt folosite pentru transporturi pe distante scurte, in special in zone urbane."Perceptie este ca te urci in tren si calatoresti 500 e km si cobori dupa zece ore. Nu este un lucru nou la nivel european. Trenul regio-urban este deja consacrat in tarile din Europa centrala. Este ca un tramvai modern ce leaga pe distante mici zona limitrofa a marilor orase", a explicat Dobre."Noi ii spunem un tren regio-urban, cu opriri destul de dese, la fel ca un metrou, cu opriri din doi in doi kilometri, cu orar cadentat. Stim ca la fiecare 20 de minute, din ora in ora, din jumatate in jumatate de ora, exista un tren care sa ne lege de diverse puncte ale Capitalei", a mai spus presedintele Autoritatii de Reforma Feroviara.Proiectul inelului feroviar de 68 de km din jurul Bucurestiului are trei etape:Cele doua trasee pot fi operabile in luna februarie 2017, dupa lucrarile executate de CFR Infrastructura in regie proprie. Costul estimat este de 200.000 de euro.(Magistrala 1 Preciziei si Magistrala 2 Berceni), prin noduri modale. Termenul finalizarii acestei etape este sfarsitul anului 2017, iar costurile se ridica la aproximativ 5 mil. euro., precum si reabilitarea garilor si a punctelor de oprire. Aceasta faza presupune o serie de lucrari mai ample, ce vor fi realizate de CFR Infrastructura pana in luna noiembrie 2018, iar bugetul necesar este de aproximativ 15 mil. euro.Potrivit Ministerului Transporturilor, prima etapa a proiectului va contine 16 statii (9 existente si 7 noi). "Costul unui bilet pe ruta completa Gara de Nord - Gara Progresu va fi de 4,4 lei (pret intreg) si 2,2 lei (pret redus). Aceste trenuri vor conecta 7 localitati mari, 4 sectoare si 8 cartiere, iar in statii vor fi amenajate parcari tip Park&Ride", anunta MT.