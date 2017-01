​HARTA INTERACTIVA Drumurile nationale si autostrazile inchise traficului din cauza viscolului. Vezi situatia actualizata

Vezi pe HARTA INTERACTIVA situatia actualizata a drumurilor inchise.

Zeci de drumuri nationale din sudul si sud-estul tarii au fost inchise, vineri, circulatiei rutiere din cauza viscolului si a caderilor abundente de zapada.- 43 de drumuri nationale inchise si 2 autostraziLEHLIU (CL)-CONSTANTA (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0OVIDIU (CT)-CONSTANTA (CT) Ninsoare si viscol puternic,ALBESTI-PALEOLOGU (PH)-URZICENI (IL) vizibilitate zero si viscol puternicAFUMATI (IF)-SPATARU (BZ) vizibilitate zero si viscol puternicMARACINENI (BZ)-OREAVU (VN) vizibilitate zero si viscol puternicRAMNICU SARAT (BZ)- vizibilitate zero si viscol puternicBRAILA (BR)-CALARASI (CL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0GRADISTEA (BR)-OVIDIU (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 02+800-30+00 RAMNICU SARAT (BZ)-BRAILA (BR) vizibilitate zero si viscol puternicCATALOI (TL)-HARSOVA (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0BRAILA (BR)-GALATI (GL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0.CERNAVODA (CT)-BASARABI (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0MACIN (TL)-CAUGAGIA (TL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0GARVAN (TL)-I.C.BRATIANU (TL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0HORIA (TL)-NALBANT (TL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0OLANEASCA (BR)-BRAILA (BR) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0GOLOGANU (VN)-CIORASTI (VN) Ninsoare abundenta si viscol Se actioneaza cu 2 ATBMAICANESTI (VN)-CIORASTI (VN) ninsoare abundenta si viscol Se actioneaza cu 1 ATBBALABANESTI (GL)-VANATORI (GL) Ninsoare abundenta , viscol si vizibilitate redusa. Se actioneaza cu 2 ATBHANU CONACHI (GL)-SENDRENI (GL) Viscol si ninsoare abundenta, vizibilitate redusa sub 10m. Se actioneaza cu 2 ATBNinsoare si viscol puternic, vizibilitate 0.URZICENI (IL)-ION ROATA (IL) vizibilitate zero si viscol puternicVIZIRENI (BZ)-BRAILA (BR) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0BUZAU (BZ)-VIZIRENI (BZ) vizibilitate zero si viscol puternicSPATARU (BZ)-BUZAU (BZ) vizibilitate zero si viscol puternicTOVARASIA (IL)-SLOBOZIA (IL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0COSTESTI (BZ)-PADINA (BZ) vizibilitate zero si viscol puternicBOGZA (VN)-DUMBRAVENI (VN) Ninsoare abundenta si viscol Se actioneaza cu 2 ATB.STEFANESTI (CL)-CONSTANTA (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0BRANESTI (IF)-ILEANA (CL) vizibilitate zero si viscol puternicGRADISTEA (BR)-MANASTIREA (CL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0CHISELET (CL)-OLTENITA (CL) vizibilitate zero si viscol puternicAGIGEA (CT)-NEGRU VODA (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0CONSTANTA (CT)-VAMA VECHE (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0EFORIE NORD (CT)-AGIGEA (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 023 AUGUST (CT)-OLIMP (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0NEPTUN (CT)-NEPTUN (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0JUPITER (CT)-JUPITER (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0LEHLIU-GARA (CL)-FETESTI (IL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0.CALARASI (CL)-VLADENI (IL) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0CONSTANTA (CT)-OVIDIU (CT) Ninsoare si viscol puternic, vizibilitate 0POPESTI LEORDENI (IF)-OLTENITA (CL) vizibilitate zero si viscol puternicOLTENITA (CL)-BANEASA (GR) vizibilitate zero si viscol puternic