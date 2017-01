Directorul Companiei de Drumuri, Catalin Homor, revocat din functie. Corpul de Control al ministrului Transporturilor, trimis la CNAIR

​Articol actualizat

"Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a dispus Corpului de Control sa efectueze la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o verificare a:- existentei mijloacelor si materialelor necesare deszapezirii (utilaje speciale si starea defunctionare a acestora, stocuri de material antiderapant si combustibil);- situatiei contractelor cu societati private pentru deszapezire;- modului de fundamentare a ordinului privind utilizarea nisipului la deszapezire".Consiliul de Administratie a revocat contractul de mandat al directorului Catalin Homor. Dupa CA, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat decizia membrilor consiliului de administratie, potrivit Capital care citeaza surse oficiale din cadrul CNAIR.Dupa deciziile membrilor CA si AGA, noul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc are de semnat doar ordinul de revocare din functie a directorului general interimar, al CNAIR, Catalin Homor. Dupa semnarea ordinului de revocare a directorului general al CNAIR, Catalin Homor, tot ministrul Transporturilor, Razvan Cuc este cel care decide cine preia fraiele Companiei de Drumuri, mai scrie publicatia amintita.La finele saptamanii trecut, premierul Sorin Grindeanu a cerut ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, demiterea directorului general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Catalin Homor, pe motiv ca ar fi gestionat defectuos activitatea de deszapezire a retelei de drumuri nationale si autostrazi, reprosandu-i in sedinta de guvern, printre altele, ca ar fi cumparat prea multa sare si prea putina cantitate de nisip.Catalin Homor a fost numit in functia de director general al CNADNR in decembrie 2015, inainte fiind director general la Metrorex.