FOTO Documentaria.ro: Proiectele de infrastructura aflate in lucru in Bucuresti

In ultimii zece ani, accentul pe infrastructura a fost pus pe partea rutiera si pe metrou. In prezent, in Bucuresti sunt in executie mai multe pasaje si strapungeri rutiere, in timp ce reteaua de metrou se extinde printr-o noua magistrala (M5) si o prelungire a actualei M4.Daca la nivel national derularea cu succes a proiectelor de infrastructura a fost direct legata de sursa de finantare (bani de la buget vs. bani europeni), in Capitala a contat mai mult institutia responsabila.Astfel, proiectele de metrou (in responsabilitatea Metrorex si a Ministerului Transporturilor) s-au derulat relativ cursiv, atata timp cat li s-a asigurat finantarea necesara, in timp ce proiectele rutiere de poduri si pasaje din sarcina Primariei Generale au intampinat constant probleme si blocaje, Pasajul Piata Sudului ajungand chiar in situatia de a depasi orice termen impus de Comisia Europeana pentru absorbtia totala a fondurilor europene puse la dispozitie.de pe santierele din Bucuresti si detaliile unor proiecte precum Pasajul Piata Sudului, Podul Hobanat de la Ciurel, Strapungerea Splai-Dudescu sau lucrarile la magistralele de metrou M4 si M5.DOCUMENTARIA este un demers pe termen lung de pozitionare a fotojurnalismului si a fotografiei documentare in mediul online romanesc. Platforma isi propune sa publice serii de fotografie, insotite de texte si infografice, sa documenteze fragmente de realitate si sa construiasca, in timp, o arhiva vizuala cu valoare documentara.