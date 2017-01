Metroul din Drumul Taberei ar putea fi gata abia in 2018 si nu la finalul acestui an

"Metrorex continua proiectul intr-un ritm accelerat si sustinut si, ca solutie de accelerare a procesului, a demarat deja achizitia sistemului de siguranta, cu utilizarea materialului rulant existent si montarea echipamentelor pe trenurile din flota sa. Finalizarea lucrarilor este estimata pentru primul semestru al anului 2018", a declarat pentru Economica.net Marin Aldea, directorul general al Metrorex.El a mai spus ca motivele de amanare a termenului propus sunt independente de societate. Astfel, principalele trei cauze care ar putea duce la amanarea inaugurarii acestui tronson in 2017 ar fi: atingerea parametrilor proiectati pentru instalatii pe parcursul probelor tehnologice dupa terminarea lucrarilor, contractarea cu intarziere - din cauza unor contestatii in procedura de achizitie - a sistemului de siguranta a traficului si finantarea insuficienta a lucrarilor pe anul 2017.Bugetul solicitat catre Ministerul Transporturilor, pentru executia Magistralei 5 de metrou in 2017, este de 846,98 milioane de lei, a precizat seful Metrorex.Economica.net mai scrie ca oficialul Metrorex sustine ca nu exista datorii catre constructor, exceptand unele sume "care necesita reglementare contractuala, in legatura cu care se poarta discutii".Pe 29 decembrie anul trecut, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza constructorilor Astaldi - FCC Construccion - Delta ACM 93 - AB Construct intr-un litigiu cu Metrorex. Instanta a obligat compania de metrou la plata catre reclamanta a sumei de 15,12 milioane de lei fara TVA reprezentand ajustari de pret aferente perioadei 1 aprilie 2012 - 31 octombrie 2013.De asemenea, reprezentantii Metrorex au mai vorbit despre impactul conditiilor meteo din ultima perioada asupra evolutiei lucrarilor la metroul din Drumul Taberei."Conditiile meteorologice au afectat semnificativ realizarea tuturor lucrarilor de suprafata. In ceea ce priveste zona supraterana, constructorii fac toate eforturile pentru inlaturarea efectelor produse de caderile masive de zapada si de temperaturile scazute. Legat de lucrarile care se executa in acest moment in subteran, conditiile meteorologice din ultima perioada nu au avut un efect semnificativ asupra evolutiei lor", a explicat Marin Aldea.Acesta declara anul trecut ca Metrorex intentioneaza sa achizitioneze 26 de trenuri pentru doua tronsoane de pe Magistrala 5, Eroilor-Raul Doamnei si Eroilor-Iancului. Pana cand se va rezolva problema legata de achizitia de trenuri, pe tronsonul Eroilor-Raul Doamnei a fost luat in calcul transportul cu 10 trenuri Bombardier, care se afla in functiune pe Magistralele 1 si 3.Procedura anterioara de achizitie a 51 de trenuri, in valoare de circa 400 milioane de euro, a fost suspendata in urma unei anchete DNA. In decembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Valeriu Picu, angajat al Metrorex SA, membru al comisiei de licitatie, in dosarul privind achizitia de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 Drumul Taberei ¬ Pantelimon. El este acuzat ca a transmis informatii in scopul adjudecarii licitatiei de catre firma spaniola CAF.DNA mentioneaza ca firma respectiva a fost desemnata castigatoare, insa contractul de atribuire nu a fost incheiat din cauza ca, in prezent, procedura este suspendata. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.