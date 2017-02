​Autostrada Sibiu - Pitesti, o noua amanare. Compania de Drumuri a suspendat contractul pentru Studiul de Fezabilitate pentru ca e iarna

"Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate in parametrii de maxima eficienta, in luna decembrie 2016, compania a decis suspendarea contractului pentru o perioada de 3 luni intrucat in sezonul de iarna nu se pot realiza investigatii de teren, in special studii geotehnice. Avand in vedere ca aceasta autostrada este imperios necesara, compania isi rezerva dreptul si obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca Studiul de Fezabilitate sa fie realizat conform tuturor standardelor tehnico-economice astfel incat realizarea propriu-zisa a proiectului sa fie facuta in termenii stabiliti", a transmis CNAIR, intr-un comunicat de presa.Anterior, Capital a scris ca Revizuirea SF-ului a fost suspendata si a citat susrse din Minister care sustin ca firma care se ocupa de SF - Asocierea Spea Engineering SA Roma Italia Sucursala Bucuresti-Tecnic Consulting Engineering Romania - a realizat studiile doar pentru tronsoanele din capat, nu a reusit realizarea, la timp, a tuturor studiilor pentru cele trei portiuni din mijloc si au existat anumite probleme de mediu.Astfel, conform surselor Capital, contractul de revizuire SF pentru sectoarele de mijloc ar urma sa fie scos la licitatie separat.Asocierea Spea Engineering SA Roma Italia Sucursala Bucuresti-TecnicConsulting Engineering Romania a castigat contractul pentru revizuire/actualizare SF autostrada Sibiu-Pitesti, in valoare de 29.075.308,91 lei fara TVA, in vara anului 2015. Contractul avea termen de realizare 17 luni si a trecut prin mai multe amanari.In noiembrie 2016 Compania de Drumuri a fost avizat traseul pentru ultimele sectiuni ale autostrazii Sibiu - Pitesti, dupa cum urmeaza:Sectiunea 2 (Boita - Racovita, de la km 15+000 la km 43+000);Sectiunea 3 (Racovita - Valeni, de la km 43+000 la km 72+000).Astfel, traseul intreg al Autostrazii Sibiu - Pitesti, in lungime de aproximativ 123 km, este:Sectiunea 1, Sibiu - Boita, de la km 0 la km 15+000, asigura legatura intre DN 7 (Defileul Vaii Oltului) prin continuarea autostrazii existente;Sectiunea 2, Boita - Racovita de la km 15+000 la km 43+000, leaga localitatea Boita cu localitatea Racovita;Sectiunea 3, Racovita-Valeni de la km 43+000 la km 72+000, asigura continuitatea autostrazii prin Valea Baiasului facand conexiunea dintre Defileul Oltului si Defileul Vaii Topologului;Sectiunea 4, Valeni - Curtea de Arges, de la km 72+000 la km 90+000 traverseaza Valea Topologului, face conexiunea cu localitatea Curtea de Arges;Sectiunea 5, Curtea de Arges - Pitesti, de la km 90+000 to km 123+037, leaga localitatea Curtea de Arges cu orasul Pitesti si autostrada existenta prin valea Argesului;Sectiunea 6, aceasta sectiune consta in reabilitarea a 14 km de Drum National, respectiv DN 73C fiind drum de legatura intre Nodul Rutier Tigveni si Ramnicu Valcea, precum si constructia a 2,5 km de drum nou.