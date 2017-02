Asociatia Pro Infrastructura: Rezultate dezastruase ale Companiei de Autostrazi - Licitatii anulate sau intarziate. Contractarea studiilor pentru autostrazile importante, amanate si ele

"Rezultatele dezastruoase ale CNAIR pe partea de licitatii si achizitii publice continua!", avertizeaza Asociatia Pro Infrastructura intr-o luare de pozitie publicata pe pagina oficiala de Facebook. "Putinele licitatii de executie lucrari sunt fie anulate fie intarziate cu luni de zile datorita slabei pregatiri a caietelor de sarcini (de exemplu relicitarile Viaductului Gilau si a lotului Ungheni - Targu Mures de pe A3, ambele la a 6-a amanare in vederea clarificarilor cerute de ofertanti)", se arata in comunicatul Asociatiei."Aceste probleme se perpetueaza si in majoritatea licitatiilor pentru studii de fezabilitate, a caror calitate este esentiala in vederea implementarii ulterioare a unui proiect de drum. Cel mai faimos caz de caiet de sarcini prost-pregatit este cel al studiul de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Pitesti, contract actualmente in pericol de reziliere si care poate intarzia demararea constructiei efective cu cel putin 2 ani de zile. De asemenea, majoritatea licitatiilor noi pentru studii de fezabilitate sunt amanate in repetate randuri (de exemplu Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau, Bacau-Pascani, Craiova-Pitesti, etc) si ulterior eventual anulate", sustine API.API sustine ca "este cat se poate de limpede ca CNAIR are nevoie de o reforma urgenta a modului in care pregateste si realizeaza procedurile de achizitie publica" si publica o sinteza a procedurilor de achizitie publica (studii de fezabilitate si executie) realizate la nivel central de CNAIR/CNADNR in ultimii ani.