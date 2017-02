Pasajul de la Domnesti: Compania de Drumuri a atribuit din nou contractul, dupa reevaluarea ofertelor depuse. Varianta castigatoare: 91 milioane lei

O licitatie inceputa in martie 2015

"Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., in urma reevaluarii ofertelor conform Hotararii Civile nr. 3911/2016 din data de 05.08.2016, a comunicat castigatoare oferta depusa de Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. COMNORD S.A. - S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L", a anuntat CNAIR intr-un comunicat."Valoarea ofertei castigatoare este de 91.552.381,90 lei fara TVA, care include si procentul de diverse si neprevazute de 10%, reprezentand valoarea de 8.123.476,10 lei", se mai arata in comunicat.In mai 2016 CNADNR atribuia contractul pentru pasajul Domensti catre aceeasi asociere, cu aceeasi oferta, insa rezultatul a fost contestat, iar situatia a trebuit transata intai la Consiliul pentru Solutionarea Contestatiilor si mai apoi in instanta de judecata.Aici, o istorie a contestatiilor depuse in procesul licitatiei. Constructia si proiectarea Pasajului rutier suprateran pe DJ 602 - Centura Bucuresti - Domnesti a fost scos la licitatie pe 17 martie 2015. Pasajul ar urma sa aiba o lungime de circa 258 de metri si are ca obiectiv descongestionarea circulatiei la intersectia centurii rutiere si a liniei de cale ferata de centura cu strada Prelungirea Ghencea si drumul judetean DJ 602.