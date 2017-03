Ziarul Financiar: Proba ca infrastructura contribuie decisiv la cresterea economica. De la deschiderea autostrazii, PIB-ul Constantei a crescut cu o viteza dubla fata de restul economiei

In 2012 a fost finalizata si deschisa integral Autostrada Soarelui A2 (203 km) care leaga Bucurestiul de Constanta. Tot din aceeasi perioada a fost deschisa traficului si autostrada A4 (21 km) ca centura ocolitoare a Municipiului Constanta.Ziarul Financiar publica o analiza in care arata ca investitiile in infrastructura contribuie la cresterea economica. "Comparatia evolutiei judetului Constanta, singurul centru economic puternic legat de o autostrada continua de Bucuresti, este ilustrativa, cu date concrete asupra situatiei", noteaza publicatia.PIB-ul in valoare nominala al judetului Constanta a avut o crestere in perioada 2012-2016 de 56%, fata de o crestere nominala de 29% a PIB-ului Romaniei. In cei patru ani anteriori, adica intre 2008 si 2012, cand nu era gata toata autostrada, PIB-ul nominal al judetului Constanta a crescut cu 13%, sub ritmul de crestere al PIB-ului per total tara, de 14%."La cresterea PIB contribuie cresterea consumului, a investitiilor si a exporturilor nete (exporturi - importuri). Scurtarea timpilor de parcurs si usurinta transportului intre doua centre ecoᅡnomice de valoare inegala (Bucuresti -Ilfov: 206 mld. lei PIB, Constanta 36 mld. lei) accelereaza cresterea in centrul economic aflat pe orbita. Spre acesta se indreapta fluxuri noi de capital, va creste consumul facut de firmele si companiile din centrul principal (Bucuresti) si de asemenea resursele locale sunt valorificate mult mai bine. Avand in vedere de exemplu puterea turistica a judetului Consᅡtanta, banii se fac la Bucuresti si se cheltuie la Constanta, iar deschiderea autostrazii a accelerat acest fenomen. In aceeasi perioada, judete care nu au beneficiat de autostrada, precum Iasi, au avut o crestere a PIB nominal de 35% intre 2012 si 2016, apropiata de media intregii tari, de 29%", noteaza Ziarul Financiar.