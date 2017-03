Grindeanu: Master Planul de Transport nu va mai fi adoptat in Parlament. De la Bruxelles ni s-a spus ca e suficient prin Hotarare de Guvern

Netrimiterea MasterPlanului de Transport in Parlament ar evita tergiversarea implementarii planului sau modificarea continutului prin diverse amendamente depuse de parlamentari.In decembrie, imediat dupa alegerile parlamentare, liderul PSD Liviu Dragnea anunta ca pana-n luna aprilie doreste aprobarea in Parlament "a Master Planului pentru Transport".Master Planul General de Transport (MPGT), documentul strategic pentru investitiile din domeniul transporturilor pe urmatorii 15 ani, a fost transmis aprobat de catre Guvernul condus de Dacian Ciolos in luna septembrie.Strategia fusese demarata in 2012 si trebuia adoptata inca din 2014, dar a suferit intarzieri si modificari pe parcursul guevrnarilor PSD ce s-au succedat.Documentul contine principalele proiecte de autostrazi, drumuri expres, investitii in cai ferate, cai navale, aeriene si puncte multimodale pe care Romania isi propune sa le implementeze.Numai pe rutier, pana in 2020, sunt planificate proiecte in valoare de 13 miliarde de euro, insa exista fonduri disponibile doar pentru o treime din acestea.