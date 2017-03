Premierul Grindeanu vrea o lege speciala pentru licitatiile achizitiilor strategice: "Cele mai multe vor fi pe Master Planul de Transport"

Referitor la posibila schimbare a cadrului legal pentru problema contestatiilor in cadrul procedurilor de achizitii publice s-a pronuntat, recent, si ministrul Mediului, Daniel Constantin. Acesta anunta ca ar putea fi modificata legea in sensul ca, dupa ce se anunta castigatorul unei licitatii, daca se fac contestatii, iar Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor da dreptate firmei/consortiului care a castigat licitatia, autoritatea contractanta ar putea incheia contractul cu castigatorul chiar daca firmele/consortiile care au pierdut contesta mai departe in instanta.Actuala lege a achizitiilor publice a fost adoptata in mai 2016 (Legea 98/2016).