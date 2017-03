Autorizatia de construire pentru Lotul 4 din A1 Lugoj - Deva, emisa de Ministerul Transporturilor, la peste un an de la sistarea lucrarilor

Autostrada Lugoj-Deva (lotul 4 cu rosu) Foto: Hotnews

"A fost emisa Autorizatia de construire pentru Lotul 4 al Autostrazii Lugoj - Deva, parte integranta a Coridorului IV Pan European", a anuntat joi Ministerul Transporturilor."Lucrarile autorizate cuprind si lucrarile executate in anul 2015 fara autorizatie de construire care, prin aplicarea prevederilor OUG nr 7/2016, au fost expertizate si declarate conforme cu proiectul tehnic, si mentinute prin aprobarea Ordinului de ministru nr. 288/2.03.2017", anunta MT.Lucrarile pe Lotul 4 au fost suspendate in octombrie 2015 pentru ca nu aveau autorizatiile necesare. De atunci si pe parcursul intregului an 2016 autoritatile de la drumuri au declarat in repetate randuri ca vor fi emise noi autorizatii si ca acordul de mediu pentru tronsonul in cauza va fi revizuit.In prezent, Lotul 4 este realizat in proportie de 48 %, fiind efectuate o parte din lucrarile drum, de arta si de consolidare. "Dupa ce Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va transmite antreprenorului Ordinul de incepere a lucrarilor, acestea vor fi continuate intr-un mod sustinut", anunta MT.Autorizatia de construire include si realizarea unui nod rutier la Soimus, precum si a unui centru de intretinere. Acest tronson de autostrada se va conecta cu Lotul 3 al Autostrazii Lugoj - Deva, in zona Nodului rutier Ilia si cu Autostrada Deva - Orastie, in zona Nodului rutier Soimus.JV SPEDITION UMB SRL / TEHNOSTRADE SRL419.4 milioane leicu latime de minim 40 m la pozitia km 85+750 - km 86+000