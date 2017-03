CFR Calatori va transporta zilnic pasageri la Istanbul si Sofia si saptamanal la Salonic

De asemenea, compania intentioneaza sa introduca in compunerea acestui tren si vagoane pentru transportul autovehiculelor pana la Salonic."Anul acesta ramane varianta cu Grecia, ceea ce am inceput anul trecut, si de asemenea in relatia cu Turcia vom avea un vagon de dormit asigurat de CFR Calatori si alte vagoane asigurate de administratiile care participa la realizarea acestui tren catre Turcia - bulgarii si turcii vor contribui la compunerea trenului - incepand din data de 2 iunie. In compunerea trenului spre Salonic intentionam sa introducem vagoane pentru transportul autovehiculelor. In acest sens, chiar in planul de investitii am prevazut sume pentru reparatiile mici care trebuie realizate si reparatiile periodice la cele doua vagoane care exista in momentul de fata in parcul nostru si care pot circula cu viteza de pana la 200 de km/ora in compunerea trenului de calatori. Acest tren va duce zilnic pasageri la Istanbul si Sofia, iar grupa de Salonic va fi atasata la trenul de Istanbul o data pe saptamana", a spus Szentes.In ceea ce priveste numarul masinilor care vor putea fi transportate pana la Salonic, seful CFR Calatori a precizat ca depinde de modelul acestora, scrie Agerpres. "Numarul masinilor care ar incapea pe o platforma depinde de dimensiunea lor. Noi intentionam la inceput sa folosim din capacitatea acestui vagon numai partea de jos in timpul testelor pe care le vom face, dupa care vom folosi si partea cu etaj, care necesita alt sistem de lift pentru urcarea si debarcarea vehiculelor in si din vagon. In prima faza, dupa ce vor fi reparate aceste vagoane si vor fi reconditionate - si vor fi probabil acoperite impotriva distrugerilor care pot aparea in urma aruncarii cu pietre si a altor obiecte in tren - vom face primele teste in relatia Bucuresti Nord ¬ Arad, imbarcarea facandu-se in gara Basarab, pana la Arad, unde exista rampa speciala, confectionata pentru imbarcare-debarcare. Ar putea incapea 4 sau 5 masini in partea de sus a vagonului si probabil cu una sau doua mai multe in partea de jos", a precizat directorul general.Potrivit acestuia, la stabilirea tarifelor inca se lucreaza."La tarife deja se lucreaza, dar nu pot sa ma pronunt pana nu avem tarifele gandite in functie si de cheltuielile pe care le avem. (...) La Ljubljana este saptamana viitoare sedinta FTE (Forum Train Europe - n. r.), unde se vor discuta concret orarele si trecerea frontierelor", a adaugat Iosif Szentes.