Autostrada Pitesti-Sibiu: Contractul pentru Studiul de Fezabilitate a fost reactivat dupa o suspendare de trei luni, dar termenul de finalizare a fost amanat pana in august

"In data de 14.03.2017 contractul privind Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru "Autostrada Sibiu - Pitesti" a reintrat in vigoare ca urmare a finalizarii perioadei de suspendare de trei luni notificata de CNAIR SA in data de 14.12.2016. De asemenea, precizam ca tot in data de 14.03.2017 a fost semnat un act aditional privind prelungirea perioadei contractuale pana la data de 15.08.2017", transmite CNAIR intr-un comunicat."Reamintim ca in sezonul de iarna nu s-au putut realiza investigatii de teren, in special studii geotehnice, astfel in decembrie 2016 compania a decis suspendarea contractului pentru o perioada de 3 luni", se mai arata in comunicat.Asocierea Spea Engineering SA Roma Italia Sucursala Bucuresti - Tecnic Consulting Engineering Romania a castigat contractul pentru revizuire/actualizare SF autostrada Sibiu-Pitesti, in valoare de 29.075.308,91 lei fara TVA, in vara anului 2015. Contractul avea termen de realizare 17 luni si a trecut prin mai multe amanari.In septembrie 2016 autoritatile de la Drumuri anuntau ca SF-ul va fi terminat in luna aprilie, termen ce acum a fost din nou decalat.In noiembrie 2016 Compania de Drumuri a avizat traseul pentru ultimele sectiuni ale autostrazii Sibiu - Pitesti, dupa cum urmeaza:> Sectiunea 2 (Boita - Racovita, de la km 15+000 la km 43+000);> Sectiunea 3 (Racovita - Valeni, de la km 43+000 la km 72+000).Astfel, traseul intreg al Autostrazii Sibiu - Pitesti, in, este:de la km 0 la km 15+000, asigura legatura intre DN 7 (Defileul Vaii Oltului) prin continuarea autostrazii existente;de la km 15+000 la km 43+000, leaga localitatea Boita cu localitatea Racovita;de la km 43+000 la km 72+000, asigura continuitatea autostrazii prin Valea Baiasului facand conexiunea dintre Defileul Oltului si Defileul Vaii Topologului;de la km 72+000 la km 90+000 traverseaza Valea Topologului, face conexiunea cu localitatea Curtea de Arges;de la km 90+000 to km 123+037, leaga localitatea Curtea de Arges cu orasul Pitesti si autostrada existenta prin valea Argesului;consta in reabilitarea a 14 km de Drum National, respectiv DN 73C fiind drum de legatura intre Nodul Rutier Tigveni si Ramnicu Valcea, precum si constructia a 2,5 km de drum nou.