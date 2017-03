Accesul rutier din DN1 in Centura Bucuresti in zona pasajului Otopeni va fi sistematizat prin doua noi sensuri giratorii

Potrivit unui comunicat al CNAIR, proiectul de sistematizare a accesului prevede realizarea a doua intersectii de tip giratorii pe Centura Bucuresti."Unul va fi situat la aproximativ 2.950 m de pasajul rutier spre Mogosoaia ( km 69+031), iar cel de-al 2-lea sens giratoriu se va construi la intersectia cu Strada Drumul Garii (zona Lukoil), respectiv la km 1+277. De asemenea, pe axa centurii, intre cele doua sensuri giratorii a fost prevazuta amplasarea unui parapet prefabricat din beton tip New Jersey, care ajuta la separarea fluxurilor de circulatie", sustine CNAIR.Compania mentioneaza ca pana la obtinerea tuturor avizelor necesare demararii procedurii de amenajare a celor doua intersectii si pentru familiarizarea participantilor la trafic cu noua configuratie a intersectiei din zona Lukoil (km 1+277), s-a decis de comun acord cu conducerea Directiei Rutiere amenajarea sensului giratoriu in solutie provizorie."Aceasta se va face din parapet lestabil, urmand ca solutia definitiva sa fie implementata pe teren in cursul anului 2017", noteaza CNAIR.Pana in prezent, pentru amenajarea intersectiei in solutie provizorie s-au intreprins urmatoarele:- au fost montati pe teren stalpii aferenti indicatoarelor rutiere;- a fost achizitionat parapetul lestabil necesar amenajarii insulei centrale a sensului giratoriu si a insulelor de separare a fluxurilor de circulatie;- au fost achizitionate consolele pentru amplasarea indicatoarelor de orientare in vederea presemnalizarii directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu;- a fost comandat parapetul prefabricat din beton tip New Jersey, prevazut pentru separarea fluxurilor de circulatie.