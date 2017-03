Romania, pe primele locuri din UE in ceea ce priveste mortii pe sosele. In Romania riscul de a muri intr-un accident rutier este de trei ori mai mare ca in unele tari vestice - statistici CE

​​Corespondenta din Malta

Statisticile privind siguranta rutiera pentru 2016, publicate marti de catre Comisia Europeana, arata o scadere cu 2% a numarului de decese inregistrate in UE anul trecut. In 2016, 25.500 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere pe teritoriul UE, cu 600 mai putine decat in 2015 si cu 6.000 mai putine decat in 2010. Alte 135.000 de persoane au suferit accidente grave, conform estimarilor Comisiei.Cu toate acestea, Romania se afla pe penultimul loc in ceea ce priveste numarul de persoane ucise in accidente rutiere raportat la un milion de cetateni. Astfel, Romania a inregistrat 97 de morti la milion, fiind devansata doar de Bulgaria, cu 99 de decese la milion. Le urmeaza Letonia (80) si Polonia (79).Probabilitatea de a fi ucis intr-un accident rutier variaza de la un stat membru la altul, conform datelor CE. "Desi diferentele se reduc in fiecare an, cetatenii din statele membre cu ratele de accidente mortale cele mai ridicate sunt de trei ori mai expusi pericolului de a muri in accidente rutiere decat cetatenii din tarile cu ratele cele mai scazute", informeaza Comisia Europeana.Desi trendul european a fost de usoara imbunatatire (o scadere cu 2% a numarului de decese), rezultatul Romaniei a regresat cu un procent fata de 2015. Per total, insa, fata de anul de referinta 2010, Romania a inregistrat o imbunatatire cu 19%, exact cat media UE in acest domeniu."Desi acest ritm este incurajator, el poate fi totusi insuficient daca UE doreste sa-si indeplineasca obiectivul de a reduce la jumatate numarul de decese cauzate de accidente rutiere intre 2010 si 2020. Acest lucru necesita eforturi suplimentare din partea tuturor partilor implicate, in special din partea autoritatilor nationale si locale, care sunt responsabile de majoritatea actiunilor de zi cu zi, cum ar fi cele de asigurare a aplicarii legii si de sensibilizare", sustine Comisia Europeana intr-un comunicat pe tema sigurantei rutiere "Statisticile publicate astazi reflecta o imbunatatire si un punct de plecare pozitiv. Dar nu cifrele conteaza cel mai mult, ci vietile pierdute si familiile indurerate. Chiar astazi, pe drumurile din UE isi vor pierde viata 70 de persoane si de cinci ori mai multe persoane vor suferi accidente grave! Lansez un apel tuturor partilor interesate sa-si intensifice eforturile pentru ca sa ne putem indeplini obiectivul de a reduce la jumatate numarul deceselor cauzate de accidente rutiere intre 2010 si 2020", a declarat Comisarul pentru transport, Violeta Bulc.Potrivit statisticilor prezentate, marti, de catre Comisia Europeana, drumurile din Uniune raman cele mai sigure din lume, cu 50 de decese pe sosele la un milion de locuitori, fata de media globala de 174.Comisia subliniaza ca numarul de persoane ucise in accidente rutiere a scazut cu 19% din 2010 si pana in 2016, tinta fiind 50% in 2020. Ca o comparatie, intre 2001 si 2010 decesele pe drumurile europene au scazut cu 43%.Din numarul total de victime inregistrat in 2016, circa 46% reprezinta soferi si pasageri implicati in accidente. Pietonii accidentati mortali au reprezentat 21% din totalul deceselor inregistrate pe sosele.In 2016, in medie, doar 8% din accidentele mortale au avut loc pe autostrazi. Restul s-au intamplat fie in zone urbane (37%), fie pe drumuri secundare (55%).Romania are in prezent putin peste 700 de km de autostrada, fiind pe ultimul loc in UE la numarul de km de autostrada raportat la numarul de locuitori.Ca raspuns la recenta incetinire a scaderii numarului de accidente rutiere, Comisia organizeaza, impreuna cu Presedintia malteza, o conferinta cu partile interesate si ministrii de resort, care are loc in Malta in perioada 28-29 martie 2017.Evenimentul reuneste experti in domeniul sigurantei rutiere, parti interesate si factori de decizie si reprezinta o oportunitate de a discuta despre situatia actuala in ceea ce priveste siguranta rutiera si despre modalitatile de reducere a deceselor si a ranirilor grave cauzate de accidentele rutiere.In cadrul conferintei ministeriale va fi semnata o declaratie privind siguranta rutiera.sisi-au asumat ca pana in 2020 sa reduca la jumatate numarul accidentelor rutiere mortale inregistrat in 2010 si au in vizor "zero decese" pana in 2050.Dincolo de investitiile financiare in dezvoltarea si modernizarea constanta a infrastructurii rutiere - sau in cazul Romaniei, constructia ei de la zero in multe situatii - au fost stabilite sapte obiective pentru care UE isi propune sa adopte masuri nationale si europene: imbunatatirea gradului de educatie si instruire a participantilor la trafic, precum si intarirea controlului aplicarii normelor in materie de siguranta rutiera; imbunatatirea sigurantei infrastructurilor rutiere si a vehiculelor; promovarea utilizarii sistemelor de transport inteligente, de exemplu, gratie sistemului de apel de urgenta de la bordul autovehiculelor.Dintre acestea amintim ca in 2014, Parlamentul European a adoptat un setul de norme minime comune pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor, documentele de inmatriculare pentru vehicule si controalele tehnice in trafic ale vehiculelor comerciale.Tot in 2014, Parlamentul European a adoptat o decizie pentru implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE (aapel de urgenta de la bordul autovehiculelor), iar in 2015 Parlamentul a votat propunerile Comisiei de a usura schimbul transfrontalier de informatii privind soferii care au incalcat regulile de circulatie intr-un alt stat membru, aici fiind vizate in specil cele mai comune contraventii ce stau la baza majoritatii aciidentelor rutiere: viteza excesiva, trecutul pe culoarea rosie a semaforului, nepurtarea centurilor de siguranta si conducerea sub influenta alcoolului.