Tronsonul din Centura Capitalei intre Voluntari si Autostrada Soarelui (DN2 - A2), pregatit pentru a fi scos la licitatie de catre Compania de Drumuri

"Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis spre validare ANAP, documentatia de atribuire aferenta contractului de lucrari "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2, sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)", se arata intr-un comunicat remis HotNews.ro"Modernizarea a 11,524 km din centura rutiera a Municipiului Bucuresti: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750) consta, in principal, in sporirea capacitatii de circulatie de la 2 la 4 benzi de circulatie, cate 2 pe sens, si in eliminarea unor intersectii la nivel prin realizarea unor noduri rutiere, a unor pasaje noi, precum si prin reabilitarea pasajelor si a podurilor existente pe aceste sectoare de drum national.", sustine CNAIR.Proiectul va fi finantat din bani europeni din cadrul POIM 2014 - 2020, si este prevazut in MasterPlanul de Transport, anunta CNAIR.Pentru cei 11 km intre Voluntari si Autostrada Soarelui a fost semnat un contract de reabilitare in 2013, insa constructorul a intrat in faliment si contractul a fost reziliat in 2015.Ulterior, proiectul a fost revizuit, toate intersectiile au fost reproiectate pe mai multe niveluri pentru a evita cionflictele de trafic, insa nici pana azi nu a fost scos la licitatie.Anuntul CNAIR ca scoate la licitatie tronsonul DN2-A2 vine intr-un moment in care Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, insista sa preia intreaga centura si proiectele sale de modernizare in administrarea sa.