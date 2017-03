Centura Timisoara Sud intra in linie dreapta: se pregateste licitatia

Lungimea Variantei de Ocolire Timisoara Sud este de 25,690 km de drum national nou. Are ca principala atributie fluidizarea traficului intern si international care intra in tara prin zona Stamora Moravita, se desfasoara pe DN 59, ajunge in zona Timisoara si se indreapta catre centrul tarii pe DN 6 sau pe sectoarele de autostrada Arad - Timisoara - Lugoj.