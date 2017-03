Statiile de metrou Laminorului si Straulesti, facute cu bani de la UE, se deschid vineri

Calatorii vor putea folosi acest nou tronson din zona de nord-vest a Capitalei dupa terminarea ceremoniei festive (ora 14.00).Sectiunea de metrou Laminorului - Straulesti are in total o lungime 2,1 kilometri. Proiectul de investitii are doua componente:- extinderea retelei cu cele doua statii Laminorului si Straulesti;- realizarea unui Depou Intermodal si a Parcarii Straulesti.Lucrarile pentru extinderea Magistralei 4 au inceput in anul 2013 si au costat 1.115 mil. lei, proiectul beneficiind de finantare europeana.