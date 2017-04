Curtea de Arbitraj de la Paris a decis ca CNAIR sa plateasca 83 milioane de lei catre constructorul Salini-Impregilo

Contractul dintre fosta CNADNR si grupul italian Impregilo, care a devenit ulterior Salini-Impregilo, in vederea construirii celor 22 de kilometri ai lotului 3 al autostrazii Sibiu-Orastie, a fost semnat in 2011 si a fost reziliat in ianuarie 2016. In septembrie 2015, lotul a fost inchis, iar o portiune de cateva sute de metri a fost demolata, din cauza ca au aparut fisuri si denivelari grave pe carosabil.Curtea de Arbitraj a decis, in luna martie, ca CNAIR trebuie sa plateasca despagubiri de 83 milioane lei catre Salini Impregilo in cazul autostrazii "scufundate" Sibiu-Orastie, potrivit Digi24.CNAIR sustine ca va formula o actiune in anulare, deciziile nu sunt definitive, iar compania de drumuri nu trebuie sa plateasca catre Salini-Impregilo vreo despagubire."CNAIR informeaza opinia publica de faptul ca va formula actiune in anulare a sentintei arbitrale partiale pronuntata in data de 23 martie 2017 de catre Curtea Internationala de Arbitraj Camera Internationala de Comert ICC Paris, locul arbitrajului ales de catre parti fiind Bucuresti", se arata in comunicat.CNAIR sustine ca, prin sentinta arbitrala partiala, arbitrul nu a judecat in fond litigiul arbitral, ci doar a confirmat deciziile Comisiei de Arbitrare a Disputelor (CAD) pronuntate anterior, urmand sa decida si asupra fondului litigiului, pronuntand astfel o sentinta finala."Pana la acest moment CNAIR nu a achitat si nici nu are de achitat vreo suma catre Salini Impregilo ca urmare a pronuntarii Deciziilor CAD, acestea nereprezentand titluri executorii", se arata in comunicatul CNAIR.