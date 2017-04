​Dupa o licitatie care a durat 2 ani, Pasajul de la Domnesti se poate bloca in birocratia avizelor si autorizatiilor. Ce spune un fost consilier guvernamental pe infrastructura

In urma cu o saptamana, Compania de Drumuri anunta ca a expirat perioada legala pentru depunerea de contestatii la atribuirea contractului "Proiectare si executie Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucuresti - Domnesti" si ca demareaza procedurile pentru smenarea contractului.Contractul a fost atribuit pe 28 februarie catre asocierea Straco-Comnnord-Specialist Consulting ce a avut o oferta de 91,5 milioane de lei. Atribuirea vine dupa reevaluarea ofertelor ca urmare a multiplelor contestatii, asocierea desemnata castigatoare acum fiind aceeasi aleasa si in mai 2016. Licitatia pentru pasajul Domnesti a fost lansata in martie 2015."Ingrijorarea se ridica in legatura cu derularea contractului de acum incolo. Teoretic urmeaza 3 luni de proiectare, dupa care incep lucrarile care ar trebui sa dureze 2 ani. Practic, cam la orice contract derulat de CNAIR (si in special la cele de tip proiectare+executie) apar probleme din cauza ca nu e rezolvata birocratia avizelor si autorizatiilor", sustine deputatul USR Catalin Drula, fost consilier al premierului Ciolos pe probleme de infrastructura, intr-o postare pe Facebook. "De aceea, l-am intrebat pe domnul Cuc daca:- exproprierile sunt facute; daca nu, timpul pana la predarea amplasamentului catre constructor e cam de 6 luni (bazat pe experientele trecute), deci 2017 ar fi compromis pentru executia lucrarilor- daca exista acord de mediu valabil - daca nu, timpul pentru obtinerea acestuia e de 6-12 luni- daca exista toate avizele cerute prin Certificatul de Urbanism (o intrebare valida ar fi daca acest certificat mai este valabil), inclusiv daca e aprobat Planul Urbanistic Zonal al localitatilor afectateFara toata aceasta birocratie rezolvata nu se poate obtine autorizatia de construire si prin urmare nu se pot desfasura lucrari. Ba, mai rau - fiecare zi de amanare dupa cele 3 luni de proiectare din contract, inseamna despagubiri care trebuie platite constructorului", a scris Drula.