VIDEO Viaductul lipsa de la Gilau face inutilizabil un tronson de autostrada aproape terminat. Licitatia pentru executie, blocata de trei luni in evaluarea ofertelor

Tronson Autostrada Gilau - Nadaselu (cu rosu) Foto: Hotnews

Dupa ce aproape 15 km de autostrada au stat nefolositi circa trei luni pe A1 Lugoj-Deva Lotul 2 din cauza unor chichite birocratice, iar alti 10 km au zacut nefolositi vreme de doi ani pe Lotul 1 pentru ca se opreau in camp din cauza ca lotul adiacent nu a fost finalizat la timp, Romania se apropie de inca o performanta rusinoasa.Langa Cluj-Napoca circa 8,7 km din autostrada A3, intre Gilau si Nadaselu, sunt aproape de finalizare. Tronsonul nu va putea fi folosit, insa, pentru ca viaductul peste Somes ce ar trebui sa-l lege de restul de autostrada pana la Campia Turzii este neterminat. Vorbim de o lucrare inceputa de Bechtel, dar care a ramas nefinalizata.De acest decalaj autoritatile stiu de ani buni, insa nici pana azi un alt contract pentru finalizarea constructiei viaductului nu a fost semnat. Licitatia pentru finalizarea viaductului a fost lansata abia in octombrie 2016, iar ofertele au fost depuse, intr-un final, in 9 februarie 2017."Evaluarea ofertelor depuse la licitatia pentru finalizarea viaductului Gilau de pe A3 a fost amanata cu 30 de zile", scriu cei de la Asociatia Pro Infrastructura (API) care publica si doua clipuri video din drona cu viaductul lipsa si stadiul lucrarilor pe lotul Gilau - Nadaselu."Desi licitatia este de maxima importanta intrucat tronsonul Gilau-Nadasel se apropie de finalizare, CNAIR nu aloca resurse adecvate sau suficient interes procedurii de achizitie publica, asta desi are doar doua licitatii in derulare pe constructia de autostrazi!", scrie API."Intarzierea finalizarii executiei viaductului Gilau va impinge deschiderea circulatiei continue pe autostrada intre Campia Turzii si Nadasel (63km) spre finalul anului 2018!", atrage atentia Asociatia.Licitatia pentru finalziarea viaductului a fost demarata, dupa numeroase promisiuni si intarzieri abia in octombrie 2016. In 9 februarie 2017 Compania de Autostrazi anunta ca s-au depus sapte oferte pentru contract, dupa alte cinci termene de depunere amanate succesiv.- Asocierea: Copisa Constructora Pirenaica S.A. – S.C. Copisa Construcții S.R.L.- Asocierea Delta Con S.R.L. Dorohoi - Alveare Group Consorzio Stabile Italia- Asocierea ICM SPA - Nord Conforest SA- Implenia Baugesellschaft m.b.H.- Asocierea Societatea Comercială De Construcții Napoca S.A.- Ricciardello Construzioni SRL - Aduro Impex SRL- Tirrena Scavi Spa Italia- Viarom Construct S. R. L.Desi vorbim de un tronson scurt de autostrada, acesta este unul destul de important pentru ca vine in continuarea Autostrazii A3 Campia Turzii - Gilau de la intersectia cu DN1, ocoleste municipiul Cluj Napoca prin partea de vest si se opreste aproape de localitatea Nadaselu intr-o intersectie cu un alt drum national, DN1F spre Zalau si Satu Mare. Practic, A3 Gilau - Nadaselu va functiona ca o centura in partea vestica a municipiului Cluj-Napoca.: 8,7 km: 59 milioane euro (de la bugetul de stat): UMB-Tehnostradeaprilie 2016Autostrada A3 pe tronsoanele Turda - Gilau - Nadaselu - Suplacu de Barcau - Bors face parte din reteaua TEN-T Comprehensive, de importanta secundara, dar eligibila pentru finantare europeana nerambursabila.Intr-un raport publicat in 2016 , Parlamentul European atrage atentia statelor membre ca unul din obiectivele retelei TEN-T este "de a elimina legăturile lipsă și blocajele, precum și de a asigura conexiuni fără discontinuități pentru transportul pe distanțe lungi și transportul regional".Totodata, Parlamentul European cerea statelor membre să eficientizeze și să simplifice procedurile de achiziții publice, să elaboreze linii directoare privind PPP, să asigure un cadru adecvat pentru ajutoarele de stat și să simplifice procedurile de acordare a autorizațiilor, pentru a facilita implementarea proiectelor de transport.