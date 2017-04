Compania de Drumuri lucreaza la sistematizarea accesului din DN1 in Centura Capitalei: Se desfiinteaza sensul giratoriu de sub podul de la Otopeni, se fac alte doua sensuri giratorii de-o parte si de alta

"Astfel, in zona pasajului Otopeni, se realizeaza doua intersectii de tip giratoriu pe Centura Bucuresti si anume la km 69+031, aproximativ la 2950 m de pasajul rutier spre Mogosoaia si respectiv la km 1+277, la intersectia cu Strada Drumul Garii (zona Lukoil). Lucrarile presupun si amplasarea pe axa centurii, intre cele doua sensuri giratorii, a unui separator de sens pentru separarea fluxurilor de circulatie, precum si reconfigurarea intersectiei de sub Pasajul Otopeni", anunta CNAIR intr-un comunicat."Pentru familiarizarea participantilor la trafic cu noua configuratie, s-a decis impreuna cu Directia Rutiera, ca pana la obtinerea tuturor avizelor necesare demararii procedurii de amenajare a celor doua intersectii, aaceasta sa se faca in solutie provizorie, din parapet lestabil. Urmeaza ca solutia definitiva sa fie implementata in cursul acestui an", anunta CNAIR.CNAIR a mai transmis informatii referitoare la modifcarea intersectiei DN1-Otopeni la mijlocul lunii martie.