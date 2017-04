Probleme cu proiectul Centurii Bacau, primul tronson de autostrada din Moldova: Compania de Drumuri reziliaza contractul cu constructorul turc

"Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. a transmis Antreprenorului turc EKO INSAAT VE TICARET A.S., instiintarea de reziliere a contractului pentru executia Variantei de Ocolire a Municipiului Bacau. Dupa ce antreprenorul turc a anuntat oficial ca este in imposibilitatea de a sustine financiar lucrarile, CNAIR S.A a transmis acestuia instiintarea de reziliere a contractului, in data de 12.04 2017", se arata intr-un comunicat remis HotNews.ro.CNAIR anunta ca va lua masuri pentru retinerea garantiei de Buna executie in cuantum de 39.388.139,84 lei si a garantiei pentru plata Avansului in cuantum de 74.089.091,03 lei."In perioada imediat urmatoare, CNAIR S.A va intreprinde demersurile necesare pentru reluarea in regim de urgenta a procedurii de atribuire a lucrarilor de executie pentru Varianta Ocolitoare a Municipiului Bacau.", se mai arata in comunicat.La inceputul lunii aprilie, CNAIR a fost informata de EKO INSAAT VE TIC AS ca se afla intr-o situatie financiara dificila, generata de evolutia negativa a unor proiecte gestionate pe alte piete, care a dus la blocarea accesului la conturile bancare. In context, Antreprenorul turc a anuntat ca se afla in imposibilitatea gestionarii proiectului de executie a Variantei de Ocolire Bacau din cauza masurilor restrictive impuse in tara de origine, situatie care va afecta si Sucursala din Romania."Potrivit prevederilor contractuale, Beneficiarul este indreptatit sa rezilieze Contractul, inclusiv daca Antreprenorul abandoneaza lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua indeplinirea obligatiilor din cadrul Contractului ori daca devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub sechestru impotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sai, desfasoara in continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor legislatiei in vigoare) are un efect similar unor astfel de situatii sau evenimente", se arata in comunicatul CNAIR.EKO INSAAT VE TICARET AS a semnat Contractul de executie a lucrarilor in data de 01.04.2015, cu o valoare de 393.881.398,36 lei, fara TVA, (propus spre finantare din fonduri europene prin POIM 2014-2020).Pana la data notificarii oficiale, EKO INSAAT VE TICARET AS a realizat aproximativ 2% din lucrarile prevazute.Contractul prevede realizarea unei centuri ocolitoare in lungime de peste 30 de km si care sa uneasca DN 11 (in Vest), DN2 (In Sud), DN2 (in Nord) si DN 15 (in Nord). Din total, aproape 16 km se suprapun peste traseul proiectului autostrazii Moldova (A7), insa acestia vor fi construiti, in prima etapa de executie, doar pe un sens de autostrada, in regim de 2+1 benzi din doi in doi kilometri.Proiectul presupune realizarea a, dupa cum urmeaza:Sectorul nr. 1: legatura rutiera DN 2 (sud Bacau) cu DN 2 (nord Bacau), in lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova intre km 2 + 413 si km 18 + 682;Sectorul nr. 2: legatura rutiera de la nord de Bacau intre DN 15 si DN 2 in lungime de 3,160 km;Sectorul nr. 3: legatura rutiera de la sud de Bacau intre DN 2 si DN 11, in lungime de 7,360 km.Daca sectoarele 2 si 3 vor reprezenta drumuri nationale si vor fi proiectate pentru o viteza de 100 km/h, o bucata de peste 16 km din sectorul 1 se suprapune cu traseul viitoarei Autostrazi Moldova, insa in prima faza de executie se va asfalta doar un sens de autostrada, pe celalalt sens fii realizate doar terasamentele.Potrivit informatiilor publicate in caietul de sarcini, "intre km 2 + 413 si km 18 + 682 traseul se suprapune peste traseul viitoarei autostrazi MOLDOVA. Curbele in plan (curbe la stanga) de la km 2 + 000 si km 19 + 000 care acum asigura legatura intre drumurile de legatura intre DN 2 si autostrada vor face parte pe viitor din nodurile rutiere sud si nord fiind bretele de acces. In aceasta etapa cele doua noduri nu se realizeaza doar se expropriaza suprafetele de teren necesare realizarii lor odata cu realizarea autostrazii MOLDOVA"."In prima etapa va fi realizata calea a 2-a a viitoarei autostrazi (calea de pe stanga) cu parte carosabila de 14.00 m pe care se va sistematiza circulatia in sistem de 2 + 1 (doua benzi pe un sens si una pe sens opus) cu alternarea numarului de benzi pe sens la cca. 2.00 km", se mai arata in documentul citat.A doua cale din autostrada va fi executata in etapa a II-a (odata cu constructia viitoarei autostrazi MOLDOVA), iar pana atunci, odata terasamentul facut in prima etapa de executie, va ramane inierbata.