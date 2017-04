Drum expres in loc de autostrada intre Pitesti si Craiova? "Vor sa construiasca un drum de nivelul anilor '50-'60 (numit drum expres) bazat pe un SF fara un studiu geotehnic de detaliu" - deputat USR

"Autostrada Craiova-Pitesti: un nou proiect care cade victima politicienilor PSD. Dupa Dan Sova care l-a blocat 3 ani de zile cu PPP-uri fantasmagorice este randul lui Dragnea si al Olgutei Vasilescu, cu domnii Grindeanu si Cuc pe post de executanti, sa faca praf aceasta investitie", scrie Drula pe contul sau de Facebook. Potrivit acestuia, PSD ar fi luat decizia politica sa demareze proiectul Pitesti-Craiova ca un drum expres, nu ca o autostrada.Drula, actual deputat USR, fost consilier pe probleme de infrastructura pentru fostul premier Ciolos, precizeaza ca CNAIR "vrea sa construiasca un drum de nivelul anilor '50-'60 (numit drum expres) bazat pe un studiu de fezabilitate din 2007 care nu are studiu geotehnic de detaliu (a se citi "autostrada surpata" si "alunecari de teren" sau "Orastie-Sibiu reloaded")."Drula spune ca pentru relatia Craiova-Pitesti ideea unui drum expres este una neinspirata si ca o astfeld e sosea rapida ar fi "doar cu 10-15% decat o autostrada si mult mai prost ca siguranta, confort si capacitate"."Drumul expres nu are banda de urgenta, astfel, daca se defecteaza un camion, una din cele doua benzi ramane blocata (cu toate problemele de siguranta aferente). Benzile de circulatie sunt mai inguste, de 3,5m in loc de 3,75m, ceea ce impreuna cu absenta benzii de urgenta da un disconfort la condus si senzatie de claustrofobie (cine a mers pe drumul expres construit in anii '50-'60 intre Bologna si Florenta stie sentimentul). Pantele acestui drum asa cum a fost proiectat in 2007 sunt foarte mari (aproape 20km din cei 120km ai drumului au pante mari de pana la 5%). Banda de urcare pentru vehicule grele nu exista. Curbele sunt mai stranse ca la o autostrada, viteza de proiectare a drumului fiind 120 km/h in loc de 140 km/h. Lipsesc (sau sunt foarte scurte) benzile de accelerare la noduri, pentru incadrare in trafic. Nodul cu autostrada A1 este mult subdimensionat pentru o intersectie de drumuri rapide", spune Drula.Deputatul USR mai precizeaza ca "SF-ul din 2007 are o problema pe care o au toate cele anterioare anului 2014: nu are un studiu geotehnic conform normativelor romanesti si europene. Inainte se facea un studiu sumar, indicativ, prezumtia fiind ca la faza de proiectare de detaliu (ceea ce se numeste Proiect Tehnic de Executie) sa se faca adevaratul studiu geotehnic. Mai precis, pe toti cei 120km ai autostrazii au fost facute doar 22 de foraje (cel mai adanc la 5 metri). Spre comparatie, doar pe capetele autostrazii Sibiu-Pitesti (loturile 1 si 5) adica pe o distanta 45km s-au facut anul trecut 400 de foraje cu adancimi si de peste 20 de metri. Fara un studiu geotehnic de detaliu nu se poate face proiectarea in mod serios asa ca orice solutii sunt in SF-ul din 2007 sunt doar orientative. Aceeasi situatie s-a intamplat si cu Orastie-Sibiu in 2010-2011. Pe un studiu sumar s-a lansat licitatia de tip design&build cu urmarile cunoscute (si predictibile)".Potrivit parlamentarului, in noiemrbie 2016 "s-a lansat o licitatie (care are depunere ofertelor acum in aprilie si care a fost semnata chiar de actualul director al CNAIR promovat de PSD) pentru proiectarea la nivel de autostrada (nu drum expres) cu tot ce inseamna asta: avize si acorduri, documentatie pentru finantare europeana, exproprieri, studiu geotehnic conform normativului NP074 (si Eurocodurilor), topometrie si, cel mai important, realizarea proiectului tehnic de executie. Asta inseamna ca CNAIR liciteaza ulterior doar executia lucrarilor bazat pe proiectul propriu si nu mai sta la mana constructorului sa se certe pe proiect (vezi cazul Sebes-Turda si altele)".Mai mult, spune Drula, cel mai important este "ca nu se ajunge la blocajele si cresterile de cost si rezilierile cu care ne-a obisnuit CNAIR (Suplacu-Bors, Centura Bacau, Lugoj-Deva sectiunea cu tunele, etc) pentru ca nu lansezi o licitatie pe o documentatie extrem de vaga care stimuleaza "pocheristii" dintre constructori sa se arunce la preturi mici pe principiul "vedem noi dupa".In 2013, sub conducerea lui Dan Sova la Infrastructura, CNADNR-ul condus pe atunci de Narcis Neaga lansa proiectul de concesiune pentru realizarea autostrazii/drumului expres Pitesti - Craiova . Timp de trei ani proiectul a ramas blocat in aceasta procedura.Abia in 2016 autoritatile de la Transporturi au anulat procedura si au anuntat ca vor scoate la licitatie proiectul autostrazii Pitesti-Craiova.In urma cu o saptamana, insa, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, afirma ca Pitesti-Craiova va fi de fapt drum expres si nu autostrada.