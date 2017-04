Largirea la patru benzi a centurii Capitalei intre DN2 si A2, scoasa la licitatie. Contract de 75 de milioane de euro pentru sectorul de 11,5 km

"Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A informeaza ca astazi, 26.04.2017 a fost demarata achizitia publica a contractului Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2, sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750) prin publicarea in SEAP a Anuntului de participare nr. 174932/26.04.2017. Termenul limita pentru primirea ofertelor este 13.06.2017", transmite CNAIR.Potrivit informatiilor din SEAP, "contractul prevede executia lucrarilor pentru modernizarea a 11,524 km din Centura rutiera a Municipiului Bucuresti, sectorul DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750), constand in principal in s".Valoarea estimata fara TVA a contractului este de, adica circa 75 milioane de euro.Ofertele constructorilor vor fi evaluate dupa cel mai bun raport calitate-pret, conditii in care pretul conteaza in proportie de 70%, iar restul e reprezentat de garantiile suplimentare pe care constructorul le poate oferi pentru lucrari si pentru rosturile de dilatatie de la poduri si pasaje.Compania de Drumuri anunta inca din 29 martie ca a finalizat documentatia de licitatie si a trimis-o la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice pentru validare.Pentru cei 11,5 km intre Voluntari si Autostrada Soarelui a fost semnat un contract de reabilitare in 2013, insa constructorul a intrat in faliment si contractul a fost reziliat in 2015.Anuntul CNAIR ca scoate la licitatie tronsonul DN2-A2 vine intr-un moment in care Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, insista sa preia intreaga centura si proiectele sale de modernizare in administrarea sa.