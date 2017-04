Centura de Sud a Timisoarei, scoasa la licitatie. Aproape 85 de milioane de euro pentru tronsonul de 25 de kilometri

Contractul prevede proiectarea si executia lucrarilor de constructie a 25,690 km de drum national care reprezinta Varianta de ocolire Timisoara Sud. Valoarea estimata fara TVA este de circa 381,817,899 RON (circa 85 milioane euro).Lungimea Variantei de Ocolire Timisoara Sud este de 25,690 km de drum national nou. Are ca principala atributie fluidizarea traficului intern si international care intra in tara prin zona Stamora Moravita, se desfasoara pe DN 59, ajunge in zona Timisoara si se indreapta catre centrul tarii pe DN 6 sau pe sectoarele de autostrada Arad - Timisoara - Lugoj.Data limita pana la care pot fi depuse ofertele este 08.06.2017.Oferta castigatoare va fi stabilita in umra unei formule pentru stabilirea celui mai bun raport calitate-pret. In aceasta formula, ofertele vor primi puncte in functie de mai multe criterii. Pretul va insemna doar 50% din oferta, restul fiind pentru experienta unor angajati si pentru perioada de garantie in plus pentur lcurari si rosturile de dilatare pe care constructorul o poate oferi in plus fata de cea standard.Durata contractului va fi de minim 90 luni, din care primele 6 luni vor fi pentru proiectare, urmatoarele 24 luni pentru executia lucrarilor si restul, minim 60 de luni, va fi perioada de notificare a defectiunilor.