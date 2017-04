​​FOTO Centura Bucurestiului modernizata, dar cu intersectii proiectate fara cap. Doua dintre intersectiile de pe sectorul DN2-A2 scos la licitatie sunt proiectate asemanator cu nodul DN1-Otopeni, pe care acum Compania de Drumuri il carpeste

una singura

Nu exista rampe dedicate pentru virajul la stanga

Largirea la 4 benzi a tronsonului de circa 11,5 km din Centura Capitalei intre DN2 (Voluntari) si A2 (Autostrada Soarelui) a fost scoasa la licitatie miercuri de catre Compania de Drumuri , iar- intersectia cu DJ301 spre Cernica -, cu un giratoriu suspendat care nu presupune conflicte de trafic pe firul centurii.Intersectia cu DN2 si A2, cele mai mari sosele cu care Centura se va intersecta, au fost gandite cu giratorii alungite la nivel, in care fluxul de trafic de pe varianta ocolitoare a Bucurestiului va fi perturbat.Cele doua intersectii sunt foarte asemanatoare cu intersectia proiectata si construita in zona podului Otopeni-DN1 in 2010 odata cu realizarea extinderii la patru benzi a sectorului respectiv. Intersectia s-a dovedit a fi deficitara, cauzand numeroase perturbari in fluxul de trafic.Chiar in urma cu cateva saptamani Compania de Drumuri s-a apucat sa carpeasca intersectia , sa desfiinteze practic sensul giratoriu alungit de sub pod prin parapete si sa infiinteze sensuri giratorii de-o parte si de alta, la distante de cativa kilometri, pentur ca soferii sa poata intoarce.Proiectul centurii DN2-A2 a fost scos miercuri la licitatie,de cand un alt contract pentru acelasi tronson a fost reziliat , iar in timpul care s-a scurs autoritatile de la drumuri au refacut partial proiectul si au declarat public ca toate intersectiile vor fi gandite din start denivelate, fara conflicte de trafic.prezinta actualul nod pe care Compania de Drumuri s-a apucat sa il blocheaze cu parapete, sa il desfiinteze practic. Fata de acesta, intersectia cu DN2 nici macar nu are o banda dedicata pentru inainte pe sensul Voluntari->A2, asa cum se intampla la DN1-Otopeni pentru sensul Voluntari->Chitila.---sila nivelul centurii este cea cu. Aici va fi un sens giratoriu suspendat deasupra DNCB:, iar practic cei care vor veni dinspre Voluntari si intentioneaza sa intre pe DN3 vor trebui sa mai parcurga cativa kilometri pana la giratoriul de la Cernica unde sa intoarca. Aseamanator, cei care vor veni de pe DN3 si vor dori sa o ia spre A2, vor trebui sa mai conduca o bucata spre DN2 si sa intoarca la unul din giratoriile de pe parcurs.