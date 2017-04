Centura Sud a Timisoarei, lansata la licitatie doar cu o banda pe sens. Deputat USR: "Au anulat proiectarea la doua benzi pe sens si vor face acum un proiect mai prost. Va fi un drum sufocat din start"

"PSD este specialist la facut proiecte de infrastructura praf. Cea mai recenta victima este Centura Timisoara Sud. Schimbarea de strategie recenta va insemna un proiect mai prost (centura cu o banda pe sens la un oras mare din Europa in 2017!) si cu mai multe probleme si blocaje in implementare", scrie Drula pe contul sau de Facebook.

Fostul consilier pe probleme de infratsructura al premierului Ciolos, actual deputat USR de Timis, aminteste ca "in ultima zi a Guvernului Ciolos, pe 4 ianuarie, s-a lansat licitatia pentru actualizarea proiectului facut pentru acest drum in 2011, inclusiv trecerea la 2 benzi pe sens in loc de una (in functie de studiul de trafic). Tehnic vorbind licitatia este pentru: studiu de fezabilitate + proiect tehnic + detalii de executie + documentatie tehnica pentru autorizatie de construire. Practic, tot ce-ti trebuie pentru a contracta ulterior un constructor care sa-ti execute lucrarile. Ofertele urmau sa fie depuse pe 4 aprilie"."La sfarsitul lui martie se anuleaza licitatia si se lanseaza zilele trecute una noua pentru "proiectare si executie" a drumului pe proiectul din 2011. Motivul: noua filozofie a PSD de abordat proiectele de infrastructura: design&build (proiectare + executie) pe proiecte foarte vechi sau proaste (Craiova-Pitesti este alt drum caruia i-au pus gand rau). De fapt nu e nicio noutate, este aceeasi abordare care a dus la probleme enorme de implementare la proiecte precum autostrada Orastie-Sibiu lot 3 (alunecarile de teren de la Aciliu), Lugoj-Deva (autostrada va fi gata la 6-7 ani dupa termenul prevazut), Sebes-Turda (intarzierile vor fi de cel putin 4 ani) si multe altele", spune Drula.Potrivit lui Drula, in noua licitatie lansata in urma cu cateva zile proiectul este acelasi din 2011 in care e prevazuta o singura banda pe sens. "Inca din studiul de trafic din 2011, se prevedea ca la sfarsitul constructiei (in 2016 era prevazuta) noul drum ar fi avut nivelul de serviciu D (unde A este cel mai bun - drum liber si F este cel mai prost - ambuteiaj permanent). Cu cresterea de trafic din ultimii 5 ani care a depasit probabil prognozele, in 2021, cand ar fi gata drumul, nivelul de serviciu ar fi E sau F", precizeaza Drula."Mai pe scurt si fara explicatii tehnice, se construieste un drum care va fi direct sufocat", mai spune Drula.Deputatul USR explica si de ce economia de timp pe care Compania de Drumuri o preconizeaza ca o va face prin implementarea proiectului fara actualizarea studiilor si proiectarea la doua benzi nu se va simti in realitate.Potrivit calendarului schitat de acesta, in varianta in care nu ar fi fost anulata licitatia pentru reproiectare, intreg proiectul ar fi putut fi gata pana in decembrie 2020. In cazul prezent, prin scoaterea rapida la licitatie fara a mai fi actualizat proiectul la doua benzi pe sens, finalizarea centurii - conform estimarii deputatului - va fi undeva in vara lui 2020."Teoretic, o economie de 6 luni. Practic, din toate experientele din ultimii 10 ani intarzierile la perioada de proiectare sunt de 6-12 luni pe un SF vechi cu avize expirate - deci va fi gata chiar mai tarziu pe noua strategie. Si sa nu uitam - totul pentru a construi in anul 2020 (cind ar urma sa fie gata) la un oras mare european un inel cu o banda pe sens. Un drum care stim din studiul de trafic ca va fi saturat deja de la inaugurare", spune fostul consilier pe infrastructura in cabinetul Ciolos.Compania de Drumuri a lansat in urma cu o saptamana licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor Centura Sud a municipiului Timisoara, un drum nou in lungime de 25,7 km. Contractul are o valoare estimata de circa 85 de milioane de euro fara TVA si un termen de finalziare ce prevede 6 luni pentru proiectare si 24 de luni pentru executie din momentul semnarii contractului.Conform cerintelor din caietul de sarcini, platforma drumului va avea o latime de 10 m, din care 2X3,5m vor fi benzile si 2X1,5m vor fi acostamentele.Variantei de Ocolire Timisoara Sud are ca principala atributie fluidizarea traficului intern si international care intra in tara prin zona Stamora Moravita, se desfasoara pe DN 59, ajunge in zona Timisoara si se indreapta catre centrul tarii pe DN 6 sau pe sectoarele de autostrada Arad - Timisoara - Lugoj.Data limita pana la care pot fi depuse ofertele este 08.06.2017.Oferta castigatoare va fi stabilita in umra unei formule pentru stabilirea celui mai bun raport calitate-pret. In aceasta formula, ofertele vor primi puncte in functie de mai multe criterii. Pretul va insemna doar 50% din oferta, restul fiind pentru experienta unor angajati si pentru perioada de garantie in plus pentur lcurari si rosturile de dilatare pe care constructorul o poate oferi in plus fata de cea standard.Durata contractului va fi de minim 90 luni, din care primele 6 luni vor fi pentru proiectare, urmatoarele 24 luni pentru executia lucrarilor si restul, minim 60 de luni, va fi perioada de notificare a defectiunilor.