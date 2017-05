Constructia Podului peste Dunare de la Braila - "cea mai complexa lucrare de infrastructura din ultimii 27 de ani", scoasa la licitatie: 500 de milioane de euro, un an si jumatate proiectarea, trei ani executia

"Dupa ce va fi construit, Podul suspendat de la Braila se va numara printre primele cinci poduri din Europa, ca deschidere centrala (1.120 metri). Cu o valoare pentru proiectare si executie de 2.025.494.965 Lei fara TVA (aproximativ 500 de milioane de euro), acesta reprezinta cel mai mare contract pentru un proiect de infrastructura, atribuit in ultimii 27 de ani", anunta CNAIR.Contractul va fi atribuit in baza celui mai bun raport calitate-pret, iar durata acestuia va fi de 114 luni. Astfel 18 luni sunt alocate proiectarii, 36 de luni executiei lucrarilor iar perioada de garantie va fi de minim 60 de luni.Proiectul de investitie, cu o lungime totala de 23,413 km cuprinde inclusiv proiectarea si executia drumului principal, Braila - Jijila si a drumului de legatura cu DN22, Smardan - Macin.Sistemul de suspendare cuprinde un cablu principal si tiranti verticali de legatura intre tablier si cablul principal, iar blocurile de ancorare sunt integrate in teren si sunt localizate in afara digurilor Dunarii.Lungimea totala a acestuia va fi de 1.974,30 metri la care se adauga doua deschideri laterale de 489,65 metri, pe malul dinspre Braila si 364,65 metri pe malul dinspre Tulcea. De o parte si de alta vor fi construite doua viaducte de acces, in lungime de cate 110 metri, care se vor adauga lungimii podului suspendat. Gabaritul pe verticala al podului suspendat va fi de cel putin 38 m de la nivelul maxim de inundatie al Dunarii, astfel incat sa fie indeplinite criteriile de navigatie fluviala. Latimea totala a podului suspendat de la Braila va fi de 31,70 metri. Calea pe pod va avea 22,00 metri si va fi alcatuita din 4 benzi de circulatie de cate 3,50 m latime fiecare, 4 benzi de incadrare de cate 0,5 m latime, doua acostamente de 1,50 m latime si o zona mediana cu latimea de 3,00 m. La acestea se adauga, de o parte si de alta, 2 benzi aditionale pentru trafic pietonal, biciclete si intretinere, trotuarele avand latimi de cate 2,80 m fiecare.Podul suspendat va fi pozitionat intre km 4+596,10 si km 6+570,52, pe drumul principal Braila-Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunarea (kilometraj pe Dunare, masurat de la Sulina).Podul suspendat peste Dunare este cuprins in Master Planul General de Transport al Romaniei si face parte din categoria proiectelor de tip ITI (Investitii Teritoriale Integrate), finantabile din POIM 2014 - 2020, Axa Prioritara 2 "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient".Va avea o lungime de 19,095 Km si va fi prevazut cu doua benzi de circulatie pe sens, benzi de incadrare, acostamente, zona mediana si zona de parapete.Pe tronsonul cuprins intre km 4+486,10 si km 6+680,30, unde drumul traverseaza fluviul Dunarea, se vor construi doua viaducte de acces in lungime de cate 110,00 metri fiecare.Traseul include o ramificatie pe directia Sud, pana la intersectia cu drumul existent Smardan - Macin (DN22).Cu o lungime de 4,328 km, acest drum va fi prevazut cu o banda de circulatie pe sens. Drumul de legatura urmeaza sa porneasca de la km 7+940 al drumului principal (Braila- Jijila) si se va intersecta cu DN22 Smardan-Macin.