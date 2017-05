​​VIDEO Imagini din drona cu santierul autostrazii A10 Sebes - Turda: Mobilizare slaba pe primele doua loturi

Asociatia Pro Infrastructura a publicat noi imagini video filamte cu drona cu Loturile 1,2 si 3 de pe A10 Sebes - Turda. Cele mai mari intarzieri sunt pe Lotul 1 construit de Impresa Pizzarotti."Din pacate, asa cum se vede foarte clar din filmarea aeriana, acest lot are intarzierea - in punctele critice precum podul peste Mures, nodul Alba Iulia Nord, portiuni ne-expropriate si avizarea proiectului tehnic pentru nodul Sebes dintre A10 si A1 - cea mai mare dintre toate cele patru segmente ale autostrazii A10. Realist vorbind, abia in anul 2019 vom putea circula pe acest lot!", scrie API pe contul oficial de Facebook.

"Inca sunt probleme de ordin birocratic de rezolvat, iar constructorul are foarte mult de munca la structuri - pod peste Mures, numeroase pasaje, trei noduri rutiere, unul dintre ele, la Sebes, de mare viteza, foarte complicat si cu pasaje lungi si dificil de executat (unele sub trafic pentru a conecta A10 de A1, DN1 si DN7).Solicitam constructorului si autoritatilor sa faca tot ce este necesar (birocratic si tehnic) pentru a rezolva problemele numeroase de pe acest lot, mai ales in contextul in care restul loturilor autostrazii A10 vor fi date in folosinta anul acesta (loturile 3 si 4) si in 2018 (lotul 2), atragand trafic suplimentar", mai noteaza Asociatia.Lotul 2 intre Alba Iulia Nord si Aiud Sud, lot construit de asocierea Aktor-Euroconstruct."Din pacate, asa cum se poate vedea din filmare, lucrarile sunt mult intarziate la mai bine de un an si jumatate dupa emiterea primei autorizatii de construire. Desi rezultatele de pana acum au cateva scuze tehnice (pe acest lot sunt mari probleme cu infiltratiile de apa, de exemplu), totusi credem ca asocierea Aktor-Euroconstruct se poate mobiliza mai puternic si trebuie sa mentina un ritm alert pentru a avea sanse ca acest lot sa fie deschis traficului la final de 2018", scriu cei de la Asociatia Pro Infrastructura. "In ritmul actual, exista riscul sa ajungem cu acest lot tocmai in 2019! Cerem respectuos constructorului (cat si celorlalti "actori", consultantul si autoritatile romane) sa mareasca nivelul de mobilizare si sa se asigure de aspectele birocratice pentru a deschide lotul in 2018, cel putin portiunea dintre Aiud Sud (limita cu lotul 3) si nod Teius. Orice km nou de autostrada salveaza vieti!", scrie API."Acest lot este cel mai avansat dintre toate cele patru din care este compusa autostrada A10 si are, prin urmare, cele mai mari sanse sa fie gata in luna septembrie 2017", scrie API."Din pacate, fara lotul 4 (Decea-Turda), acest segment de autostrada nu va avea un impact foarte mare asupra traficului. Pentru a fi gata in acest an, pe lotul 4 trebuie sa fie rezolvate o serie de probleme in cel mai scurt timp pentru a putea circula pe A10 intre Turda (A3) si Aiud in toamna acestui an!", mai scrie Asociatia Pro Infrastructura.A10 Sebes - Turda face parte din reteaua centrala de transport europeana (TEN-T Core), eligibila pentru finantare europeana nerambursabila. La nivel european, reteaua TEN-T Core are ca tinta pentru finalizare anul 2030 si, in randul prioritatilor europene, proiectele de pe aceste trasee sunt puse in fata.Intr-un raport publicat in 2016 , Parlamentul European atrage atentia statelor membre ca unul din obiectivele retelei TEN-T este "de a elimina legaturile lipsa si blocajele, precum si de a asigura conexiuni fara discontinuitati pentru transportul pe distante lungi si transportul regional".Totodata, Parlamentul European cerea statelor membre sa eficientizeze si sa simplifice procedurile de achizitii publice, sa elaboreze linii directoare privind PPP, sa asigure un cadru adecvat pentru ajutoarele de stat si sa simplifice procedurile de acordare a autorizatiilor, pentru a facilita implementarea proiectelor de transport.---: ~70 km~445 milioane euro (co-finantare europeana)- 17 km - de la intrarea pe autostrada de la Sebes pana la Paraul Iovului (km 0+000 ￯ km 17+000)541.739.137 lei fara TVAAsocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Pomponio Constructii SRL14 noiembrie 2014octombrie 2016- Avans fizic: 20% / Avans financiar: 26.47%- de la Paraul Iovului pana la intrarea in municipiul Aiud (km 17+000 ￯ km 41+250)549.332.493 lei fara TVAAsocierea Aktor SA - Euroconstruct Trading '98 SRL14 noiembrie 2014octombrie 2016- Avans fizic: ~28% / Avans financiar: 30%- de la intrarea in Aiud pana la nodul de la Decea (km 41+250 ￯ km 53+700)420.511.921 lei fara TVA: Tirrena Scavi S.p.A Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A16 aprilie 2014martie 2016- Avans fizic: ~70% / Avans financiar: 61.31%de la nodul Decea pana la intrarea in autostrada in zona Turda (km 53+700 ￯ km 70+000)470.004.894 lei fara TVASC PORR Construct SRL/PORR Bau GmbH16 aprilie 2014martie 2016- Avans fizic: ~70% / Avans financiar: 56.78%