Doua noduri rutiere pe Centura Sud a Capitalei si largirea la patru benzi intre intersectiile cu DN4 (Popesti-Leordeni) si DJ401 (Berceni), pregatite de licitatie

"In data de 02.05.2017, CNAIR SA a transmis spre validare la ANAP prin intermediul SEAP, Documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie publica "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" - Lot I: Amenajare nod rutier CB - DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190; Lot II: Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600", se arata intr-un comunicat al institutiei.Valoarea estimata este de 216.682.448,01 lei, fara TVA pentru Lotul I si de 179.286.280,21 lei, fara TVA, pentru Lotul II, iar lucrarile urmeaza sa fie cofinantate din fonduri europene nerambursabile.Fata de informatiile transmise, Compania de Drumuri nu a mai oferit detalii in plus referitoare la proiect, iar mai multe informatii vor fi facute publice odata cu publicarea licitatiilor in SEAPPotrivit proiectului Soselei de Centura Sud a Capitalei, modificat in 2015 sa includa intersectii complet denivelate si fara conflicte de trafic , cele doua intersectii (cu DN4 si DJ401) vor fi reconfigurate cu sensuri giratorii suspendate.La intersectia cu DJ 401 spre satul Berceni, Soseaua de Centura trece la nivel, in timp ce pe deasupra va fi construit un sens giratoriu suspendat asemanator cu proiectul de la Domnesti. DJ 401 va trece, practic, pe deasupra centurii prin giratia suspendata.-----La intersectia cu DN4 spre Oltenita, Soseaua de Centura va trece la nivel pe sub un sens giratoriu suspendat pe care se va muta actualul DN4. Soferii care vor veni de pe DN 4 vor avea rampe de coborare de pe giratoriul suspendat catre toate directiile Soselei de Centura.----