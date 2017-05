Compania de Autostrazi, raspuns pentru Gabriela Firea: Centura Capitalei beneficiaza de finantare din fonduri europene nerambursabile. Nu exista posibilitatea transferului catre Primaria Bucuresti

"Sectiunile A1- DN2 , DN 2- A2 si centura de sud beneficiaza de finantare din fonduri europene nerambursabile pentru care se aplica principiul asigurarii "durabilitatii" proiectelor cu finantare europeana, respectiv monitorizarea pe parcursul implementarii lor si ulterior, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea acestuia.Monitorizarea va urmari pe aceasta perioada ca investitia sa nu sufere modificari substantiale, conform art. 57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispozitiile generale referitoare la FEDR, FSE si FC, si anume modificari care rezulta dintr-o schimbare in natura proprietatii asupra unui obiect din infrastructura sau care rezulta din incetarea activitatii productive", transmite CNAIR intr-un comunicat remis HotNews.ro."Drept urmare, la acest moment, nu exista posibilitatea transferului centurii rutiere a municipiului Bucuresti din administrarea CNAIR S.A.", se mai arata in comunicat.Compania de Drumuri mai arata ca in prezent este in derulare faza de actualizare a documentatiilor pentru promovarea din fonduri nerambursabile a sectorului de sud a centurii, paralel cu derularea de catre Banca Europeana de Investitii (prin fonduri nerambursabile alocate CNAIR in cadrul Acordului de Asistenta PASSA incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectele cuprinse in portofoliul POIM 2014-2020) a unui studiu privind abordarea optima a acestui obiectiv - studiul ,,Drumuri Orbitale Bucuresti".Pana la momentul stabilirii acestei strategii, CNAIR are in derulare urmatoarele proiecte pentru realizarea Centurii Bucurestiului:Sectiunea, modernizare la 4 benzi, cu o lungime de 8.6 km (stadiul fizic actual 57%).Centura Bucuresti,(termen limita pentru primire oferte 13.06.2017) ( Aici detalii despre licitatia lansata Centura Bucuresti, Sectorul cuprins intre DN2-A2 - acest obiectiv prevede executia lucrarilor pentru modernizarea a 11,524 km din Centura rutiera a municipiului Bucuresti, sectorul DN2 (km 12+300)- A2 (km 23+750). Principalul scop al acestui obiectiv consta in sporirea capacitatii de circulatie prin trecerea de la 2 la 4 benzi - cate 2 pe sens, dar consta si in eliminarea unor intersectii la nivel prin realizarea unor noduri rutiere, a unor pasaje noi, precum si reabilitarea pasajelor si a podurilor existente.In 2.05.2017 a fost transmisa spre validare la ANAP documentatia de atribuire pentru procedura de achzitie publica "Largire la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti Sud, intre A2, km 23+600 si A1 km 55+520"; "Lot I: amenajare nod rutier CB - DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190; Lot II Amenajare nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600"- la intersectia cu DJ 401, spre satul Berceni, soseaua de centura trece la nivel, in timp ce pe deasupra va fi construit un sens giratoriu suspendat (asemanator cu cel de la Domnesti)., spre Oltenita, soseaua de centura va trece la nivel pe sub un sens giratoriu suspendat pe care se va muta actualul DN4 (vor exista rampe de coborare de pe giratoriul spuspendat catre toate directiile soselei de centura).Dincolo de actuala Sosea de Centura pe care CNAIR incearca sa o largeasca si sa o modernizeze pe tronsoane, Compania de Autostrazi are in vedere si construirea unui nou inel (inelul doi de centura) pentru Capitala. Aceasta noua artera (A0 / Ring 0) va fi construita direct ca autostrada.