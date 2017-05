A fost semnat contractul pentru constructia pasajului de la Domnesti de pe Centura Capitalei, la peste doi ani de la lansarea licitatiei. 24 de luni termen pentru realizarea sensului giratoriu suspendat

"Proiectarea si Executia Pasajului Suprateran pe DJ 602, Centura Bucuresti - Domnesti va dura 3 luni, iar constructia propriu-zisa a acestuia va fi de 24 de luni. Garantia de buna executie a acestui pasaj va fi de 24 de luni", anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Configurat sub forma de sens giratoriu, pasajul va fi construit la intersectia dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 si Centura Bucuresti.Contractul pentru acest obiectiv de investitii, semnat intre CNAIR S.A si Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. COMNORD S.A. - S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L, va costa 91.552.381,90 lei fara TVA si are ca termen de finalizare anul 2019."Se estimeaza ca Ordinul de incepere al lucrarilor pentru acest pasaj, cu o lungime de 374 de metri, va fi emis in toamna acestui an", noteaza CNAIR.Lucrarile de arta prevazute in Proiect sunt grupate in trei mari categorii:- Pasaj suprateran peste Centura rutiera a municipiului Bucuresti si CF pe strada Prelungirea hencea si DJ 602;- Pasaje pe Soseaua de Centura pe bretele de urcare/coborare la intersectia giratorie denivelata;- Intersectie giratorie denivelata propriu-zisa.Pentru aceste lucrari de arta s-a decis aplicarea unei solutii constructive mixte (otel - beton din grinzi etalice cu inima plina continue si dale din beton armat prefabricate, precomprimate, solidarizate monolit de grinzile metalice).Sunt prevazute si doua drumuri colectoare pentru accesul riveranilor, unul fiind amplasat de o parte si de alta a rampei dinspre Bucuresti a pasajului de pe Prelungirea Ghencea - DJ602 si altul la rampadinspre Domnesti. Accesul in aceste doua drumuri se face pe baza unor intersectii giratorii amplasate la baza rampelor.In vederea traversarii pietonale a caii ferate s-au prevazut de o parte si de alta a soselei de Centura doua scari metalice identice. Pozitionarea acestor scari este sub pasajul de pe Prelungirea Ghencea si DJ602, iar la partea superioara sunt amplasate in consola, facilitand astfel accesul pietonilor in trotuarul prevazut pe pasaj. Scarile au o inaltime totala de 10 m si sunt proiectate in 2 rampe cu podeste intermediare. Sunt realizate pe o fundatie din beton armat si au suprastructura din stalpi din profile metalice, ranforsati cu contravanturi si vanguri protejate anticoroziv prin zincare termica.Treptele sunt realizate din gratare metalice prinse cu suruburi de inalta rezistenta de vangurile laterale. Balustrada este de asemenea din profile metalice protejate anticoroziv si are o inaltime de 1.10 m.