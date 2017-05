​​VIDEO Cel mai frumos "muzeu de autostrada": A3 Gilau-Nadaselu se apropie de finalizare, dar va ramane nefolosita. Licitatia pentru podul de legatura, in aer

"Va prezentam cel mai frumos "muzeu de autostrada" din Romania, o portiune de 8,7 km din Autostrada A3 intre Gilau si Nadaselu, in apropiere de Cluj-Napoca! De ce ii spunem muzeu? Pentru ca aceasta bucata de autostrada va fi finalizata, cel mai probabil, in luna septembrie a acestui an, insa NU va putea fi folosita de soferi pentru ca nu este conectata de restul autostrazii A3 printr-un pod/viaduct in nodul Gilau", scrie Asociatia Pro Infrastructura pe contul de Facebook."Acest tronson de autostrada este o exponata excelenta a incompetentei autoritatilor, ce nu au fost capabile sa finalizeze o licitatie si sa semneze un contract de executie a unui pod/viaduct, desi au avut 4 (patru!) ani la dispozitie, din vara anului 2013 de cand a fost reziliat contractul cu Bechtel", sustine API.Podul lipsa peste Somes in zona Gilau este de fapt un viaduct deja partial construit inca din vremea contractului cu Bechtel. Pentru finalizarea sa Compania de Autostrazi lansase in 2015 o licitatie ce in cele din urma a fost anulata. Fosta conducere CNADNR acuza documentatia slaba scoasa la licitatia si a avut nevoie de aproape 10 luni pentru refacerea caietului de sarcini.Licitatia a fost, in cele din urma, lansata abia in octombrie 2016, iar ofertele au fost depuse, intr-un final, in 9 februarie 2017. Conform caietului de sarcini, dupa semnarea contractului termenul pentru finalizarea lucrarilor este de 10 luni.Nici pana azi, la aproape patru luni de la depunerea ofertelor, nu a fost pronuntata o decizie in urma evaluarii ofertelor. Desi vorbim de un proiect de o maxima importanta, Compania de Autostrazi nu a desfasurat in ritm accelerat licitatia.Desi vorbim de un tronson scurt de autostrada, acesta este unul destul de important pentru ca vine in continuarea Autostrazii A3 Campia Turzii - Gilau de la intersectia cu DN1, ocoleste municipiul Cluj Napoca prin partea de vest si se opreste aproape de localitatea Nadaselu intr-o intersectie cu un alt drum national, DN1F spre Zalau si Satu Mare. Practic, A3 Gilau - Nadaselu va functiona ca o centura in partea vestica a municipiului Cluj-Napoca.: 8,7 km: 59 milioane euro (de la bugetul de stat): UMB-Tehnostradeaprilie 2016Autostrada A3 pe tronsoanele Turda - Gilau - Nadaselu - Suplacu de Barcau - Bors face parte din reteaua TEN-T Comprehensive, de importanta secundara, dar eligibila pentru finantare europeana nerambursabila.Intr-un raport publicat in 2016 , Parlamentul European atrage atentia statelor membre ca unul din obiectivele retelei TEN-T este "de a elimina legăturile lipsă și blocajele, precum și de a asigura conexiuni fără discontinuități pentru transportul pe distanțe lungi și transportul regional".Totodata, Parlamentul European cerea statelor membre să eficientizeze și să simplifice procedurile de achiziții publice, să elaboreze linii directoare privind PPP, să asigure un cadru adecvat pentru ajutoarele de stat și să simplifice procedurile de acordare a autorizațiilor, pentru a facilita implementarea proiectelor de transport.