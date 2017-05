Contracte de 3,5 miliarde de lei semnate pentru reabilitarea a 80 de km de cale ferata pe Coridorul IV Feroviar pentru viteze de 160 km/h

Reabilitarea sectiunilor feroviare km 614 - Cap Y Barzava (2a) - 44,7 km - si Barzava (cap Y) - Ilteu (cap Y) (2b) - 36,1 km - sunt situate pe Axa prioritara TEN-T 22 (Coridorul IV Pan-European Nurnberg-Praga-Viena-Budapesta-Curtici-Simeria-Brasov-Bucuresti-Constanta)."Contractele au ca obiectiv reabilitarea a 77,95 Km de infrastructura si suprastructura feroviara pentru circulatia trenurilor de calatori cu viteza maxima de 160 km/h, lucrari de terasamente si consolidari pe intreaga distanta, construirea/modernizarea a 28 poduri (dintre care 2 peste raul Mures) si a 64 de podete, construirea unui tunel de 603 m lungime, lucrari civile in 11 statii de cale ferata (inclusiv halte si puncte de oprire), lucrari de electrificare si energoalimentare, precum si lucrari de implementare a sistemului de siguranta a traficului ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR)", anunta CFR.Sursa de finantare pentru executia lucrarilor de reabilitare este asigurata din fonduri nerambursabile si de la bugetul de stat, iar valoarea totala estimata a celor 2 contracte este de 3.453.353.196,57 lei (fara TVA)."Prin reabilitarea infrastructurii si suprastructurii feroviare CFR SA asigura conditii tehnice pentru circulatia trenurilor de calatori si marfa cu viteze superioare de pana la 160 km/h pentru trenurile de calatori si pana la 120 km/h pentru trenurile de marfa, cresterea gradului de confort si a sigurantei traficului feroviar", se mai arata in comunicat.Pe 21 aprilie CFR mai atribuia un alt contract pentru subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu - Gurasada de pe Coridorul IV catre Asocierea "Railworks" formata din Alstom, Aktor si Arcada Company. Oferta financiara finala a Asocierei "Railworks" este de 1,5 miliarde RON fara TVA (329 milioane euro).Licitatiile pentru tronsoanele contractate in acest an au fost demarate tocmai in februarie 2014.