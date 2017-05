Circulatia pe Transalpina a fost deschisa. Accesul autovehiculelor, permis intre 07:00 si 20:00

"Precizam ca din cauza vizibilitatii reduse (ceata densa) accesul autovehiculelor in intervalul orar 20:00 - 07:00 este strict interzis. Avand in vedere dificultatea acestui traseu (multiple curbe periculoase si altitudinea ridicata), viteza maxima de circulatie pe sectorul de drum mentionat este de 30 km/h. Accesul pe acest tronson de drum este permis doar autovehiculelor cu tonaj mai mic sau egal de 7,5 t", anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).In perioada urmatoare utilaje ale CNAIR SA vor fi prezente pe drum pentru a interveni ori de cate ori este nevoie, mai anunta institutia."Zapada depusa pe carosabil a fost inlaturata, s-au finalizat marcajele rutiere si au fost montate toate elementele de siguranta si de semnalizare deteriorate pe timpul iernii, astfel incat comisia intrunita ca urmare a deciziei directorului general al CNAIR S.A si formata din reprezentanti ai Companiei si ai Politiei Rutiere din judetele Valcea si Gorj, a decis deschiderea circulatiei rutiere pe Transalpina in conditii de siguranta a traficului", potrivit CNAIR.Transalpina, denumita si "Drumul Regelui" face legatura intre Transilvania si Oltenia. Aflata la peste 2.000 de metri altitudine, Transalpina este cel mai inalt drum din Romania care poate fi traversat cu masina, avand punctul cel mai inalt in Pasul Urdele (la 2.145 m).In anul 2009 a inceput asfaltarea si modernizarea acestui drum pe o distanta de 148 de kilometri, intre Sebes, judetul Alba si Bengesti, judetul Gorj. In 2012 pe mai mult de 99% din traseul Transalpinei primul strat de asfalt a fost asternut.