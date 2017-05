Inca un pas pentru terminarea calvarului din Prelungirea Ghencea: Guvernul a aprobat declansarea procedurilor de expropriere pentru constructia pasajului suprateran pe Centura Bucuresti-Domnesti

Pasajul suprateran pe Centura Bucuresti-Domnesti va fi situat in zona de sud a Municipiului Bucuresti-Sector 6 si a localitatilor Domnesti, Clinceni si Bragadiru, din judetul Ilfov si va fluidiza traficul la intersectia centurii rutiere si feroviare a capitalei cu strada Prelungirea Ghencea si DJ 602. Realizarea obiectivului va facilita accesul la cartierele rezidentiale din zona si va degreva strazile din interiorul municipiului.Suma necesara despagubirilor a rezultat dintr-un raport de evaluare intocmit de catre un expert autorizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania si este asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.Procedurile de expropiere vor fi efectuate de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, din subordinea Ministerului Transporturilor.De asemenea, prin Hotarare se aproba coridorul de expropriere pentru lucrarea de utilitate publica de interes national "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti", pe raza Municipiului Bucuresti-Sector 6 si pe teritoriul localitatilor Domnesti, Clinceni, Bragadiru, din judetul Ilfov, precum si lista proprietarilor/detinatorilor ce rezulta din evidentele acestor unitati administrativ-teritoriale.Contractul pentru proiectarea si executia pasajului rutier de la Domensti peste Centura Capitalei a fost semnat cu asocierea Straco-Comnord-Specialist Consulting pentru suma de 91,5 milioane de lei."Proiectarea si Executia Pasajului Suprateran pe DJ 602, Centura Bucuresti - Domnesti va dura 3 luni, iar constructia propriu-zisa a acestuia va fi de 24 de luni. Garantia de buna executie a acestui pasaj va fi de 24 de luni", anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Se estimeaza ca Ordinul de incepere al lucrarilor pentru acest pasaj, cu o lungime de 374 de metri, va fi emis in toamna acestui an", noteaza CNAIR.