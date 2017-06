Autostrada Comarnic - Brasov - O licitatie finalizata dupa doi ani de la lansare: Contractul pentru un tronson de 6 km intre Rasnov si Cristian a fost atribuit pentru 26 de milioane de euro

"Pe data de 31 mai, CNAIR SA a finalizat procedura de achizitie publica si a comunicat rezultatul analizarii ofertelor pentru proiectarea si executia sectorului de autostrada Rasnov - Cristian (km 162+300 - km 168+600) si a drumului de legatura cu profil de autostrada care asigura descarcarea traficului rutier spre municipiul Brasov", anunta Compania de Autostrazi intr-un comunicat.Procedura de achizitie publica a fost castigata de Asocierea S.C Alpenside S.R.L. - S.C. Specialist Consulting S.R.L. "In prezent se asteapta expirarea termenului legal de 10 zile pentru transmiterea unor eventuale notificari/contestatii, privind rezultatul procedurii de atribuire", anunta CNAIR.Asocierea S.C Alpenside S.R.L. - S.C. Specialist Consulting S.R.L. a avut o oferta de 118 milioane de lei, circa 78% din cat estimase Compania de Autostrazi ca ar costa lucrarea.Pentru sectorul Rasnov - Cristian licitatia a fost lansata in iulie 2015, iar valoarea estimata de Compania de Autostrazi era de circa 150 de milioane de lei. In octombrie au fost deschise ofertele, zece companii intrand in cursa pentru acest mic tronson de autostrada. Asocierea Alpenside - Specialist Consulting a avut oferta de pe locul doi. Vezi aici detalii.