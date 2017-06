​​VIDEO Autostrada A10 Sebes - Turda, filmata din avion - Punctele critice, inca nerezolvate. Finalizarea Lotului 4 in 2017 devine incerta. Lucrarile pe Lotul 2 bat pasul pe loc

A10 Sebes - Turda

Filmarea din avion incepe cu Lotul 4, din zona nodului rutier de la Turda cu A3 si DN1. acolo unde o situatie nerezolvata cu o plantatie de paulownia impiedica finalizarea unei bretele de legatura. Zona lacului Stejaris apare la minutul 2:12. Lotul 3 incepe de la minutul 5:17 si se termina la 9:21. Lotul 2 se termina la 17:00, iar filmarea continua cu Lotul 1."Pe lotul 4 stadiul lucrarilor a avansat vizibil de la ultima filmare, insa punctele critice - lacul Stejaris, plantatia de Paulownia din nodul Turda, stalpii de curent de pe aliniament - sunt inca nerezolvate. Daca in perioada imediat urmatoare aceste probleme nu se vor solutiona astfel incat constructorul sa inceapa lucrarile aferente, deschiderea circulatiei pe cei 16 km la final de 2017 va fi practic imposibila", avertizeaza Asociatia Pro Infrastructura (API)."Pe lotul 3, sansele pentru finalizarea lucrarilor si implicit deschiderea circulatiei pe 8 din cei aproximativ 12 km intre nodurile rutiere Decea si Aiud pana la finalul acestui an sunt mai mult decat promitatoare", sustine API.Pe Lotul 2, insa, lucrurile nu par a se misca, in ciuda vremii favorabile "avansul este insesizabil fata de filmarea precedenta . Chiar daca este cel mai lung lot dintre cele 4, avansul in ceea ce priveste lucrarile de terasamente bate pasul pe loc. In acest ritm, finalizarea acestui lot pana la finalul anului 2018 este tot mai greu de atins", noteaza Pro Infrastructura."Pe primul lot, autostrada prinde contur in multe puncte de pe traseu. Avansul lucrarilor este promitator, dar din pacate, zona autorizata si pe care se lucreaza in prezent nu va putea fi deschisa traficului fara autorizarea capetelor acestui lot, nodurile Alba Iulia Nord si Sebes", potrivit API. Despre situatia nodului de la Sebes, aici. "Facem un apel la conducerea Ministerului Transporturilor si a CNAIR pentru rezolvarea cu celeritate a problemelor enumerate mai sus, astfel incat termenele de finalizare asumate de dansii sa poata fi respectate", mai scrie Pro Infrastructura.: ~70 km~445 milioane euro (co-finantare europeana)- 17 km - de la intrarea pe autostrada de la Sebes pana la Paraul Iovului (km 0+000 - km 17+000)541.739.137 lei fara TVAAsocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Pomponio Constructii SRL14 noiembrie 2014octombrie 2016- Avans fizic: 20%- de la Paraul Iovului pana la intrarea in municipiul Aiud (km 17+000 - km 41+250)549.332.493 lei fara TVAAsocierea Aktor SA - Euroconstruct Trading '98 SRL14 noiembrie 2014octombrie 2016- Avans fizic: ~27,5% / Avans financiar: 27%- de la intrarea in Aiud pana la nodul de la Decea (km 41+250 - km 53+700)420.511.921 lei fara TVA: Tirrena Scavi S.p.A Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A16 aprilie 2014martie 2016- Avans fizic: ~71,5% / Avans financiar: 63.97%de la nodul Decea pana la intrarea in autostrada in zona Turda (km 53+700 ￯ km 70+000)470.004.894 lei fara TVASC PORR Construct SRL/PORR Bau GmbH16 aprilie 2014martie 2016- Avans fizic: ~66% / Avans financiar: 57%---A10 Sebes - Turda face parte din reteaua centrala de transport europeana (TEN-T Core), eligibila pentru finantare europeana nerambursabila. La nivel european, reteaua TEN-T Core are ca tinta pentru finalizare anul 2030 si, in randul prioritatilor europene, proiectele de pe aceste trasee sunt puse in fata.Intr-un raport publicat in 2016 , Parlamentul European atrage atentia statelor membre ca unul din obiectivele retelei TEN-T este "de a elimina legaturile lipsa si blocajele, precum si de a asigura conexiuni fara discontinuitati pentru transportul pe distante lungi si transportul regional".Totodata, Parlamentul European cerea statelor membre sa eficientizeze si sa simplifice procedurile de achizitii publice, sa elaboreze linii directoare privind PPP, sa asigure un cadru adecvat pentru ajutoarele de stat si sa simplifice procedurile de acordare a autorizatiilor, pentru a facilita implementarea proiectelor de transport.