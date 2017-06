Compania de Drumuri monteaza parapete de beton pe Soseaua de Centura a Capitalei in zona pasajului Otopeni

Intersectia din zona Pasajului Otopeni, a fost reconfigurata in luna aprilie a acestui an, prin construirea celor doua noi sensuri giratorii pe Centura de Nord a Capitalei, la km 69+031 si la km 1+277."Dupa definitivarea lucrarilor nu va mai fi posibila efectuarea virajului la stanga pe nici o relatie, ceea ce va elimina principala cauza de ingreunare a traficului rutier in zona", anunta CNAIR."Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, intre aceste doua noi sensuri giratorii, CNAIR SA monteaza parapete tip New Jersey, care au rolul de a nu permite intrarea pe contrasens a autovehiculelor scapate de sub control", mai transmite institutia.Lucrarile in aceasta zona se vor executa etapizat si urmeaza sa se termine pana la sfarsitul anului. CNAIR SA anunta ca va continua sa monteze parapete tip New Jersey si pe alte sectoare de drumuri nationale cu 4 benzi de circulatie, in limita bugetului alocat.