Circulatia rutiera pe Transfagarasan, deschisa oficial incepand de vineri

"In urma reviziei speciale de astazi, 15.06.2017, efectuata in baza Deciziei Directorului General al CNAIR SA, Stefan Ionita si in conformitate cu Regulamentul de functionare al DN 7C - Transfagarasan, s-a decis deschiderea circulatiei si pe sectorul de drum inchis pana acum", anunta Compania de Drumuri intr-un comunicat."Precizam ca pe acest sector este interzisa circulatia pe timpul noptii, intre orele 21:00 si 07:00, din cauza vizibilitatii reduse (ceata) si a fenomenelor meteorologice neprevazute ce pot pune in pericol siguranta participantilor la trafic. Mentionam ca in apropierea tunelului de langa Lacul Balea circulatia se desfasoara la altitudinea de 2042 m", mai informeaza CNAIR.Compania de Drumuri avertizeaza, insa, soferii ca exista sectoare cu pericol de caderi de stanci, pietre si viituri si nu recomanda stationarea autovehiculelor in aceste puncte.Cele mai periculoase zone, semnalizate conform CNAIR, sunt urmatoarele:- km 59+800 - km 60+500;- km 61+100 - km 62+450;- km 87+000 - km 95+000;- km 110+200 - km 110+600;- km 115+300 - km 116+000;- km 117+100 - km 118+200;- km 119+200 - km 119+500;- km 124+900 - km 126+000;- km 128+500 - km 129+000;- km 132+700 - km 132+800.