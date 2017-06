Transfagarasanul ar putea fi inchis dupa ce o stanca de aproximativ 1.000 de tone s-a prabusit la marginea soselei

Potrivit CNAIR, stanca s-a oprit la marginea soselei, fara a o afecta. Reprezentantii CNAIR au initiat masuri pentru a asigura circulatia in conditii de siguranta si au introdus semnalizarea provizorie de restrictionae si monitorizare a zonei, anunta brasovultau.ro In cazul in care gradul de risc va creste, CNAIR va cere inchiderea circulatiei rutiere pentru siguranta celor care tranziteaza zona.Transfagarasnul a fost deschis pe 16 iunie, cu doua saptamani mai devreme, pe sectorul inchis pe timp de iarna, intre Piscul Negru si Cabana Balea Cascada.