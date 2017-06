Primele loturi ale autostrazii Pitesti - Sibiu, pregatite pentru licitatie de catre Compania de Autostrazi: Circa 600 de mil. euro pentru proiectarea si executia primilor 43 de km de la capete

"In cursul saptamanii trecute CNAIR SA a transmis catre ANAP, spre validare, documentatiile de atribuire aferente sectiunilor 1 si 5 ale viitoarei autostrazi Sibiu - Pitesti", a anuntat Compania de Autostrazi intr-un comunicat., km. 0+000 - km. 14+150 - Lot 1, km. 0+000 - km. 13+170Lotul 1 aferent Sectiunii 1 se intinde intre km. 0+000 si km. 13+170, iar traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Selimbar, la intersectia cu centura Sibiu. Aliniamentul se continua la vest de DN7, in paralel cu acesta, fiind amplasat intr-o zona colinara pana la km 6, in zona localitatii Vestem. In continuare, traseul autostrazii traverseaza la vest de Talmaciu, drumul judetean DJ 105G, Avrig - Marsa - Talmaciu - Sadu, pana in zona Boita unde este prevazut un nod rutier ce asigura conectivitatea temporara a autostrazii Sibiu-Pitesti cu DN7.Valoarea estimata a contractului este de 765.838.999,48 lei fara TVADurata contractului este de 108 luni si cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 36 luni perioada de executie si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor.km 92+600 - km 122+950Sectiunea 5, se intinde intre km 92+600 si km 122+950, iar traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Curtea de Arges si va contiua traseul paralel cu raul Arges pana la actuala centura a Municipiului Pitesti. Traseul acestei sectiuni este amplasat in judetul Arges si are o lungime de 30.35 km.Valoarea estimata a contractului este de 1.834.035.567,66 lei fara TVADurata contractului este de 120 luni si cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 48 luni perioada de executie si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor.In noiembrie 2016 Compania de Autostrazi anunta ca a avizat traseul final al autostrazii Sibiu - Pitesti si a prezentat studiile geotehnice realizate pe cele doua sectiuni de capat. Abia in martie 2017 toata documentatia de SF pentru Sectiunile 1 si 5 a fost preluata de catre CNAIR.Contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate (SF) a autostrazii Sibiu - Pitesti a fost semnat in 15 iunie 2015 si prevedea un termen complet nerealist pentru realizarea sa: 5 luni pentru capete si 12 luni pentru sectoarele complicate din mijloc. Dupa doi ani de la acel moment abia sectoarele de capat, infinit mai simple, au documentatia finalizata.Contractul a fost amanat succesiv, dupa ce initial au fostcare au generat critici puternice din partea JASPERS, organismul consultativ al Comisiei Europene.La acel moment s-a pus problema daca nu ar fi mai bine ca statul roman sa rezilieze contractul problematic si sa recontracteze SF-ul la pachet cu proiectarea. Mentinerea contractului presupunea un risc major de intarzieri si tergiversari, ceea ce in cele din urma s-a si intamplat...A1 Pitesti - Sibiu face parte din reteaua centrala de transport europeana (TEN-T Core), eligibila pentru finantare europeana nerambursabila. La nivel european, reteaua TEN-T Core are ca tinta pentru finalizare anul 2030 si, in randul prioritatilor europene, proiectele de pe aceste trasee sunt puse in fata.Impreuna cu Autostrada de Centura a Capitalei (momentan un proiect doar pe hartie) sunt singurele bucati lipsa din fostul coridor IV pan-european, de la Nadlac (arad) la Constanta.Intr-un raport publicat in 2016, Parlamentul European atrage atentia statelor membre ca unul din obiectivele retelei TEN-T este "de a elimina legaturile lipsa si blocajele, precum si de a asigura conexiuni fara discontinuitati pentru transportul pe distante lungi si transportul regional".Totodata, Parlamentul European cerea statelor membre sa eficientizeze si sa simplifice procedurile de achizitii publice, sa elaboreze linii directoare privind PPP, sa asigure un cadru adecvat pentru ajutoarele de stat si sa simplifice procedurile de acordare a autorizatiilor, pentru a facilita implementarea proiectelor de transport.