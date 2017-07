​HARTA INTERACTIVA O noua Centura a Capitalei - Autostrada de Centura (A0) Sud Bucuresti, scoasa la licitatie: 52 km, 580 milioane de euro, finalizare estimata dupa 2022

Compania de Autostrazi anunta ca a trimis deja spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) anuntul de participare pentru procedura de achizitie publica destinata proiectarii si executiei sectorului de Sud al noii Centuri a Bucurestiului, care va face legatura intre A1si A2."Acest nou segment de Centura , va fi construit la profil de autostrada si va avea o lungime de 52 de km. In valoare de aproximativ 580 de milioane de euro, acest proiect va permite descongestionarea circulatiei in zona de Sud a Bucurestiului si va asigura traficul rutier de tranzit", anunta CNAIR.Proiectarea acestui segment de autostrada ar urma sa dureze 12 luni, iar executia 30 de luni, dupa atribuirea contractului, anunta Compania de Drumuri.Termenul limita pentru depunerea ofertelor va fi de aproximativ trei luni."Proiectul postat astazi in SEAP face parte din Noul Inel de Centura a Capitalei (Ringul 0) si va fi similar proiectelor destinate fluidizarii circulatiei in zona metropolelor europene. Acest proiect, diferit de Centura existenta a Capitalei, face parte din Master Planul General de Transport si urmeaza sa fie finantat prin POIM 2014-2020", precizeaza CNAIR.