Documentatia de licitatie pentru capetele autostrazii A1 Sibiu - Pitesti, trimisa spre publicare in SEAP: 600 mil. euro, 43 de kilometri, 4 ani pentru proiectare si executie

Termenul limita pentru depunerea ofertelor pentru ambele sectiuni este de aproximativ 3 luni, anunta CNAIR., km. 0+000 - km. 14+150 - Lot 1, km. 0+000 - km. 13+170Lotul 1 aferent Sectiunii 1 se intinde intre km. 0+000 si km. 13+170, iar traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Selimbar, la intersectia cu centura Sibiu. Aliniamentul se continua la vest de DN7, in paralel cu acesta, fiind amplasat intr-o zona colinara pana la km 6, in zona localitatii Vestem. In continuare, traseul autostrazii traverseaza la vest de Talmaciu, drumul judetean DJ 105G, Avrig - Marsa - Talmaciu - Sadu, pana in zona Boita unde este prevazut un nod rutier ce asigura conectivitatea temporara a autostrazii Sibiu-Pitesti cu DN7.Valoarea estimata a contractului este de 765.838.999,48 lei fara TVADurata contractului este de 108 luni si cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 36 luni perioada de executie si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor.km 92+600 - km 122+950Sectiunea 5, se intinde intre km 92+600 si km 122+950, iar traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Curtea de Arges si va contiua traseul paralel cu raul Arges pana la actuala centura a Municipiului Pitesti. Traseul acestei sectiuni este amplasat in judetul Arges si are o lungime de 30.35 km.Valoarea estimata a contractului este de 1.834.035.567,66 lei fara TVADurata contractului este de 120 luni si cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 48 luni perioada de executie si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor.In noiembrie 2016 Compania de Autostrazi anunta ca a avizat traseul final al autostrazii Sibiu - Pitesti si a prezentat studiile geotehnice realizate pe cele doua sectiuni de capat. Abia in martie 2017 toata documentatia de SF pentru Sectiunile 1 si 5 a fost preluata de catre CNAIR.Contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate (SF) a autostrazii Sibiu - Pitesti a fost semnat in 15 iunie 2015 si prevedea un termen complet nerealist pentru realizarea sa: 5 luni pentru capete si 12 luni pentru sectoarele complicate din mijloc. Dupa doi ani de la acel moment abia sectoarele de capat, infinit mai simple, au documentatia finalizata.Contractul a fost amanat succesiv, dupa ce initial au fostcare au generat critici puternice din partea JASPERS, organismul consultativ al Comisiei Europene.La acel moment s-a pus problema daca nu ar fi mai bine ca statul roman sa rezilieze contractul problematic si sa recontracteze SF-ul la pachet cu proiectarea. Mentinerea contractului presupunea un risc major de intarzieri si tergiversari, ceea ce in cele din urma s-a si intamplat...