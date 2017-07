​Deputat USR: Studiul de fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Fagaras e la faza de comparare a alternativelor de traseu, dar nu s-a organizat nicio dezbatere publica pe acest subiect

"Avem o problema in Romania cu lipsa de consultare a cetatenilor si agentilor economici asupra planurilor pentru proiecte majore de infrastructura (autostrazi, cai ferate). Studiile de fezabilitate, care bat in cuie traseele si solutiile tehnice, se fac intr-un mediu inchis unde publicul nu are de regula acces", scrie deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi din Camera Deputatilor, pe contul sau de Facebook. "Apoi, cand apar probleme la faza de executie a proiectelor (spre exemplu, oamenii nu mai pot ajunge la cimitirul satului din cauza autostrazii Sebes-Turda sau nu mai pot traversa noua cale ferata reabilitata, ca la Deva) autoritatile ridica din umeri de multe ori si spun "asta trebuia semnalat de mult, cand s-a facut studiul de fezabilitate". Nu de putine ori s-a ajuns si la proteste de strada", scrie parlamentarul USR.Informarea cetatenilor asupra acestor proiecte, platite din bani publici, este esentiala, considera deputatul USR: "S-a inceput acum cativa ani timid publicarea unor informatii despre studiul in derulare al autostrazii Sibiu-Pitesti, la presiunea unor organizatii cetatenesti care monitorizeaza infrastructura, dar acea practica a fost rapid sistata".Drula spune ca i-a solicitat Ministrului Transporturilor organizarea unei dezbateri publice pe subiectul traseului autostrazii Sibiu - Fagaras, cu publicarea variantelor de traseu si a analizei multi-criteriale. "Cred ca toti cei interesati de proiect trebuie sa vada care sunt alternativele si sa poata sa intervina in dezbaterea privind acest proiect", spune Drula.In acelasi timp, parlamentarul USR mai scrie ca a cerut si "publicarea pe site-ul CNAIR a rapoartelor receptionate pana in prezent in cadrul contractelor de studii de fezabilitate pentru proiectele: autostrada Sibiu-Pitesti, tunelul Meses de pe autostrada Transilvania si autostrada Sibiu-Fagaras".Revizuirea SF-ului pentru autostrada Sibiu - Fagaras a fost contractata in 7 aprilie 2015 pentru suma de 16 milioane de lei.Contractul care initial trebuia terminat in termen de 17 luni a fost atribuit Asocierii AECOM INGENIERIA SRL - CONSITRANS SRL - SEARCH CORPORATION SRL (Lider de asociere - AECOM INGENIERIA SRL).