Ministerul Transporturilor a inaugurat o linie feroviara in degradare, napadita de buruieni si pe care se circula mai lent decat in 1939 - Asociatia Pro Infrastructura

Ministrul Transporturilor, impreuna cu mai multi oficiali locali, a reinaugurat cu mare fast un tronson de cale ferata de 21 de kilometri, care leaga localitatile Ilva Mica de Rodna Veche, scrie Adevarul.ro . Pe tronsonul respectiv va functiona o Sageata Albastra, care va circula cu maximum 35 de km/h.La cursa inaugurala o multime de oameni au fost adusi in gari pentru aplauze, iar oficalitatile au fost asteptate prin gari cu paine si sare servite de copii in haine traditionale."Astazi, pe 1 august 2017, a avut loc un eveniment absurd. Un sobor de oficialitati, inclusiv Ministrul Transporturilor si seful CNAIR, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (ce face seful de la drumuri la cai ferate?!) au "inaugurat" o linie feroviara in stare profunda de degradare, nereparata substantial din epoca locomotivelor cu aburi, pe care se circula cu 30-35 km/h si pe care 21 de kilometri se parcurg ca acum o suta de ani, in 49 de minute", noteaza Asociatia Pro Infrastructura pe contul oficial de Facebook."Noi credem ca, prin acest tip de actiuni, ministrul Cuc si restul autoritatilor "responsabile" ne iau la misto. Asa ca o sa ne permitem sa folosim acelasi stil de comunicare", scrie API."Poate ii spune domnului ministru cineva, spre edificare, ca nu este acceptabil ca terasamentul unei cai ferate sa fie napadit de buruieni, ca in secolul 21 semafoarele cu palete isi au locul la muzeu si, eventual, ca in 1939 trenurile faceau pe linia aceasta (pe care dumnealui tocmai a "inaugurat-o") 37 de minute. Si poate ii mai spune cineva domnului ministru ca operatorul anterior, Via Terra, a abandonat linia din lipsa de profitabilitate, probabil tocmai din cauza starii infernale a liniei", mai scrie Pro Infrastructura.Asociatia mai scrie ca are un mesaj si pentru CFR Infrastructura: "Compania se lauda cu 900 de traverse de lemn noi (adica aproximativ 3% din cele de pe intreaga linie). A inlocui 3% din traversele de lemn, in anul 2017, inseamna cel mult o carpeala sinistra, nu o lucrare decenta, demna de o tara moderna, membra UE"